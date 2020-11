Diego Armando Maradona jr dimesso dall’ospedale: aveva il Covid

Dimesso dall’ospedale Cotugno di Napoli Diego Armando Maradona jr, figlio del grande Diego morto oggi a 60 anni: il giovane aveva il Covid.

Diego Armando Maradona jr sarebbe stato dimesso dall’ospedale infettovologico Cotugno di Napoli proprio poco dopo la notizia della morte del padre, scomparso oggi all’età di 60 anni per un arresto cardiaco: lo rende noto Fanpage. Identico a suo padre, il 34enne nato negli anni Ottanta dall’unione tra il campione argentino ed una ragazza napoletana, Cristiana Sinagra, solo nel 2008 fu riconosciuto ufficialmente dal padre, nonostante il tribunale di Napoli avesse riconosciuto la paternità già nel 1993. Dopo anni di battaglie da parte della Sinagra, affinché il numero 10 del Napoli accettasse il suo ruolo di genitore nei confronti di suo figlio, negli ultimi anni i due erano riusciti a costruire un rapporto, quindi, come si può facilmente comprendere, la notizia della morte di Maradona sarà sicuramente un colpo duro da affrontare per suo figlio. Ora sposato e con due figli, dopo essere stato calciatore, è diventato un giocatore di beach soccer.

Disbrigate le procedure burocratiche, il giovane sarebbe intenzionato a recarsi in Argentina per partecipare ai funerali del padre. Il punto è che, essendo stato ricoverato per sintomi causati dal Covid, il figlio del campione argentino dovrebbe, come regola, affrontare prima un periodo di convalescenza, come è nella norma in questi casi e quindi non si sa per ora se riuscirà ad affrontare il viaggio per dare l’ultimo saluto a suo padre.

Intanto sua moglie, Nunzia Pennino, su Instagram ha invitato i giornalisti a non pressare la famiglia che si trova giustamente in un momento molto difficile.