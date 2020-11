La notizia della morte della leggenda del calcio è rimbalzata sui social da poche ore e a Napoli è già stato annunciato il lutto cittadino: la città piange Diego Armando Maradona.

La morte di Diego Armando Maradona ha sconvolto il mondo intero e non solo l’ambito calcistico. Una mito, un simbolo, una luce che ha illuminato il panorama sportivo e ha segnato un’intera epoca. A Napoli, che lo ha accolto e amato profondamente, è stato annunciato il lutto cittadino, come riportato da Fanpage: la città piange la leggenda Diego Armando Maradona. Già poco dopo l’arrivo della tragica notizia della sua perdita, è accaduto nel capoluogo campano qualcosa di straordinario. Eppure, il dolore per la sua morte è troppo grande e rendergli omaggio appare un bisogno morale. Per questo motivo l’assessore dello sport, Ciro Borriello, ha annunciato a Fanpage la scelta del lutto cittadino.

Diego Armando Maradona: l’inno al Napoli

Era il 1987 e una canzone risuona nell’animo dei napoletani. Si tratta di “La favola più bella” un brano che festeggia lo scudetto del Napoli conquistato con Diego Armando Maradona. Le prime strofe sono cantate proprio dal leggendario calciatore. “Son venuto da lontano, qui è casa mia. Già ti conoscevo Napoli, seconda mamma mia” intona. Parole tanto vere ed emozionanti, poiché rispecchiano perfettamente la realtà. “Grazie di chiamarmi figlio, adesso che ti sto vicino. Grazie per tutto il bene che mu vuoi”. Diego Armando Maradona è stato amato e ammirato dal mondo intero. Un mito, il simbolo di quella passione sportiva che incendia l’animo fino alla fine. Un campione, una leggenda. Sulla sua morte continuano ad arrivare messaggi di dolore e cordoglio da ogni parte del mondo. La sua carriera, impossibile da omaggiare per la grandiosità e il talento.

Un dolore immenso che la città di Napoli ha deciso di esprimere con il lutto cittadino. Il desiderio di rendere omaggio a Diego Armando Maradona e ciò che ha significato per il mondo intero.

