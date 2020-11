Oggi il mondo piange la scomparsa di Diego Armando Maradona e la tv si prepara a celebrarlo: ecco tutti i cambi di palinsensto.

Oggi, 25 novembre 2020, si è spento Diego Armando Maradona, il re del calcio, il campione più grande di tutti i tempi. Il mondo intero è sotto shock, si fa fatica a credere alla notizia, ma purtroppo un arresto cardiaco si è portato via per sempre “el pibe de oro”. Diego Armando Maradona aveva appena compiuto 60 anni e da poco aveva subito un intervento chirurgico alla testa. Come nel resto del mondo, programmazione televisiva dedicherà un ampio spazio al ricordo della leggenda del calcio. Dalle 18 di oggi su RaiNews24 è andato in onda uno speciale con contenuti ed ospiti, vari i servizi lanciati da Sky Tg24 e Sky Sport e da tutti i telegiornali e programmi pomeridiani (da La vita in diretta a Pomeriggio 5). Altre modifiche alla programmazione sono previste in prima e seconda serata: ecco quali.

Morte Diego Armando Maradona: cosa cambia in tv

Dedicate a Maradona e alla sua vita privata e calcistica le puntate di Stasera Italia con Barbara Palombelli in onda questa sera su Rete 4, di National Geographic su Sky, canale 403 alle 20.55 (si tratta di un ritratto del campione argentino con varie testimonianze di colleghi, amici e familiari). Tale documentario sarà replicato giovedì 26 alle 22.55 e venerdì 27 alle 21.55. Sempre stasera su Rai Sport alle 22.30 ci sarà uno speciale; SkyArte omaggia Maradona alle 22.10 con il film ‘Maradona by Kusturica’, trasmesso anche su Sky Cinema Uno alle 22.55. Non mancherà l’omaggio di Porta a Porta con Bruno Vespa in seconda serata su Rai 1. Questa notte, al temine di Rainews24, Rai1 trasmetterà ‘Testimoni e protagonisti’, un’intervista di Gigi Marzullo a Diego Armando Maradona. Previsto alle 23, lo speciale di Italia 1 ‘Pressing Champions League – Maradona per sempre’.

Anche le piattaforme streaming di Rai e Mediaset si sono adeguate alla triste circostanza: prontamente inseriti su Raiplay, lo speciale Addio al Campione e alcuni servizi di ‘PlayList 24 – La TV in pillole’, con vari filmati di repertorio; Mediaset propone su Infinity il film del 2017 ‘Maradonapoli’.