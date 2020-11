Diego Maradona, con chi è stato sposato: la vita privata del Pibe de Oro

In questo articolo vi diciamo con chi è stato sposato Diego Armando Maradona: tutte le curiosità sulla vita privata del Pibe de Oro

La vita di Diego Armando Maradona è stata un autentico romanzo. E come in ogni romanzo che si rispetti non mancano le storie d’amore. La vita di Diego è stata costellata di storie d’amore, spesso fugaci, passeggere, ma pur sempre d’amore. In questo articolo cerchiamo di ripercorrere le tappe dell’esistenza – amorosa – del Pibe de Oro, elencando tutte le donne alle quali ha fatto battere fortemente il cuore.

Diego Maradona, con chi è stato sposato: la sua vita privata

Il primo grande amore (forse unico) di Diego Maradona è stata Claudia Villafañe. La donna ha conosciuto Diego quando non era ancora El Pibe de Oro, era un ragazzo giovane, ma faceva già parlare i quotidiani sportivi del proprio paese. Il campione è stato sposato con Claudia dal 1989 al 2004, quando la donna ha ottenuto il divorzio. Nella sua autobiografia, Diego ha raccontato di aver tradito spesso la moglie, ma è stata lei il più grande amore della sua vita. Dopo Claudia, Diego ha avuto una relazione con Valeria Sabalain, con Veronica Ojeda, ma soprattutto con Cristiana Sinagra. Quest’ultima conosciuta durante l’esperienza a Napoli. Con lei ha trascorso una notte d’amore (o forse più di una), dalla quale è nato Diego Armando Maradona Jr. L’ultima compagna, in ordine di tempo, è stata Rocio Oliva.

Quanti figli ha?

Tante storie d’amore e tanti figli. Ovunque sia andato, Diego ha sparso il suo seme. Una, forse anche due, generazioni di Maradona. Da Dalma e Giannina, le due figlie avute dal matrimonio con Claudia, a Diego Armando Maradona Jr., fino a Jana e Diego Fernando, l’ultimo arrivato che porta il suo nome e anche lui sembra essere fatto a sua immagine e somiglianza.