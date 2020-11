Elettra Lamborghini, “crisi esistenziale”: ecco cosa avrebbe deciso di fare

Grandi cambiamenti sarebbero in arrivo per Elettra Lamborghini: l’annuncio inaspettato dell’ereditiera ancora una volta stupisce i fan.

Elettra Lamborghini, l’ereditiera italiana famosa anche all’estero per le sue partecipazioni a vari reality stranieri è solita stupire i suoi follower con i suoi look stravaganti e in continuo cambiamento. La giovane rampolla di una delle famiglie più facoltose del nostro Paese è sempre stata un vulcano di idee e di originalità: attivissima sui social, Elettra è molto amata per la sua simpatia e per il suo atteggiamento positivo ed allegro verso la vita. Cantante in ascesa, le sue canzoni hanno sempre avuto un grande riscontro di pubblico: appassionata di moda, i suoi outfit non passano mai inosservati, insomma il successo di Elettra sui social è più che meritato. Proprio in queste ore, la cantante ha fatto un annuncio che spiazzato tutti. Scopriamo cosa avrebbe deciso di fare.

Elettra Lamborghini, l’annuncio che nessuno si aspettava: cosa ha detto su Instagram

In una delle storie che la Lamborghini condivide quotidianamente con i suoi fan, la cantante ha dichiarato di essersi svegliata proprio questa mattina “in piena crisi esistenziale”. Questa fase la starebbe spingendo a decidere qualcosa di davvero inaspettato: iscriversi all’università. In un’intervista concessa nel 2017 a Vanity Fair, aveva confessato che sulla sua carta d’identità alla voce “professione” c’era scritto “studentessa”, ma che avendo cominciato ad avere successo su Facebook ed avendo debuttato in tv, non aveva proseguito gli studi per mancanza di tempo.

Se Elettra Lamborghini dovesse decidere effettivamente di riprendere l’università, sarebbe interessante vedere quale strada sceglierà: conoscendo la sua originalità, siamo certi che riuscirebbe a stupire anche in questo. Non ci resta quindi che continuare a seguirla per scoprire a cosa vorrà dedicarsi.