Fedez e Chiara Ferragni hanno aderito ad un’iniziativa in occasione della Giornata Internazionale della violenza contro le donne, 25 novembre. Ecco l’annuncio sui social.

Fedez e Chiara Ferragni, quando si tratta di aiutare il prossimo, sono sempre in prima fila. La coppia composta dalla famosa imprenditrice digitale e dal rapper è ormai nota a tutti non solo per il successo che hanno raggiunto ma anche per le magnifiche iniziative a cui prendono parte. Dopo aver dato vita alla raccolta fondi in piena emergenza Coronavirus che ha permesso di realizzare una terapia intensiva nuova all’Ospedale San Raffaele di Milano, c’è una novità. Hanno preso parte all’iniziativa ‘Regala un sorriso a Vale’ lanciata in occasione del 25 novembre, Giornata Internazionale contro la violenza sulle Donne. Ecco cosa ha spiegato Fedez nelle sue IG story.

Fedez e Chiara Ferragni, splendido annuncio: l’iniziativa in occasione del 25 novembre

“In occasione della Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne, io e Chiara abbiamo aderito ad un’iniziativa. Ho conosciuto Valentina Pitzalis e per aiutarla abbiamo deciso di mettere all’asta una giornata insieme, tutti i proventi andranno ad aiutare la storia di Valentina” sono le parole del noto rapper italiano, marito di Chiara Ferragni. Fedez ha specificato che la giornata insieme al ‘vincitore’ si svolgerà dal vivo, se si potrà in primavera o in alternativa si troverà una soluzione. Il noto rapper ha inoltre raccontato la tragica storia di Valentina Pitzalis. Parliamo della donna che è stata sfigurata dal suo ex marito.

La drammatica vicenda risale al 2011 quando Manuel Piredda le ha gettato addosso della benzina e le ha dato fuoco. L’ex marito della Pitzalis era contrario alla fine del loro matrimonio. L’obiettivo dell’iniziativa che porta il nome di Valentina è quello di sostenere, dal punto di vista psicologico e legale, le donne vittime di discriminazioni, violenze ed abusi ed anche i loro figli, spesso vittime silenti e passive di questa emergenza. Oggi Valentina chiede aiuto, si legge sul sito della raccolta, attraverso questa campagna per chiudere i conti con il passato, dopo aver lottato per quasi 10 anni contro chi ha cercato di trasformarla in carnefice di fronte ad un tribunale. Fedez ha invitato tutti i fan dei Ferragnez a restare connessi per scoprire i prossimi dettagli che fornirà per prendere parte all’asta.