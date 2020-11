Non si placano le ipotesi sui nuovi concorrenti che entreranno nella casa del GF Vip e un’indiscrezione arriva direttamente da Alfonso Signorini: un ingresso sorprendente.

Il GF Vip è ormai nel pieno e la notizia del prolungamento del programma ha lasciato i concorrenti senza parole: le reazioni sono state forti ed emozionanti. Si vocifera ormai da tempo ed è di recente arrivata la conferma riguardo a dei nuovi ingressi pronti a sconvolgere le dinamiche all’interno della casa. L’ultima arrivata è la bella Selvaggia Roma, che ha già creato un bel po’ di caos ed è stata protagonista di momenti molto divertenti. Una grande indiscrezione arriva in queste ore dal conduttore, Alfonso Signorini, che ha rivelato un nuovo ingresso davvero sorprendente. Scopriamo tutti i dettagli di questa incredibile notizia.

GF Vip, l’indiscrezione: un nuovo ingresso sorprendente

Al momento, alcuni degli inquilini della casa stanno riflettendo riguardo alla scelta di rimanere o meno fino a Febbraio. Tra le persone che appaiono più combattute c’è sicuramente la bella Elisabetta Gregoraci. Alfonso Signorini, il conduttore del programma, ha rivelato durante il Grande Fratello Vip Party, l’ingresso di un nuovo concorrente in particolare. Come i fan del programma ricorderanno, spesso Tommaso Zorzi ha scherzato con Alfonso Signorini chiedendo di far entrare qualcuno per lui. Il conduttore, durante il format, avrebbe dichiarato: “Se volete vi do uno scoop, lo do in esclusiva a voi: si tratta di un grandissimo sportivo“. Ha poi aggiunto che il nuovo concorrente: “Non ha mai nascosto la sua omosessualità”. Ovviamente, i fan sono impazienti di scoprire di chi si tratti, ma al momento non si hanno dettagli riguardo alla data del suo ingresso nella casa.

Non ci resta che attendere i nuovi aggiornamenti. Ricordiamo che da questa settimana il GF Vip andrà in onda solo il Lunedì.

