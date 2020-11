Gf Vip, Elisabetta Gregoraci parla del suo ‘flirt’: sapete chi è lui?

In un momento di relax all’interno della casa del GF Vip, Elisabetta Gregoraci ha parlato del suo flirt: sapete chi è lui?

È una delle protagoniste indiscusse di questa quinta edizione del Grande Fratello Vip, Elisabetta Gregoraci. Entrata con tutto il suo fascino ad inizio Settembre, la conduttrice televisiva ha facilmente conquistato l’interesse su di sé. Non soltanto per la sua incredibile bellezza, di cui ne abbiamo anche ampia testimonianza sul suo canale social ufficiale, ma anche per il suo ‘intricato’ rapporto con Pierpaolo Pretelli. L’ex velino di ‘Striscia la Notizia’ non ha mai nascosto il suo interesse per lei. La Gregoraci, dal canto suo, ha sempre tentato di allontanarlo non soltanto perché ‘una storia nel GF Vip mai nella vita’, ma anche perché, a suo dire, c’è una persona che la sta pensando al di fuori del contesto televisivo. Chi è? Al momento, non ne abbiamo la certezza. Elisabetta, infatti, non l’hai mai detto esplicitamente. A differenza, invece, del nome di un suo passato flirt. Proprio qualche ora fa, in un momento di relax con Tommaso Zorzi, si è letteralmente sbottonata su questo argomento.

GF Vip, Elisabetta Gregoraci svela un suo ‘flirt’: chi è lui?

Momento di confessioni, nella casa del Grande Fratello Vip. E così dopo Tommaso, che ha raccontato la follia d’amore fatta da un suo ex fidanzato, è toccato ad Elisabetta Gregoraci sbottonarsi un po’ di più sulla sua vita sentimentale. Cogliendo proprio la palla in balzo dopo le parole dell’influencer milanese sulla sua amicizia con Lindsay Lohan, la conduttrice calabrese ha svelato anche il nome di un suo flirt. Ovviamente, sia chiaro, non l’ha detto a voce alta. Piuttosto, ha preferito coprire la bocca con la mano, ma non si è affatto accorta che la telecamera era puntata su di lei. E che, quindi, si è letto il suo labiale. Stando a quanto raccontato dalla diretta interessata, quindi, sembrerebbe che la Gregoraci abbia avuto un flirt con l’ex della famosa cantante ed attrice. Il suo nome è Matteo. E, a quanto pare, è stato proprio con la bellissima Elisabetta.

Non sappiamo, ovviamente, a quando risale questo flirt. E, soprattutto, quanto è durato. Fatto sta che, nel raccontare anche un ‘particolare’ aneddoto su questa frequentazione, Elisabetta aveva un sorriso davvero smagliante.

