Clamorosa novità in arrivo per la coppia formata da Giulia De Lellis e Carlo Beretta: è stata appena lanciata un’indiscrezione davvero bomba.

Giulia De Lellis e Carlo Beretta sono ufficialmente una coppia. Certo, fino a questo momento, nessuno dei due diretti interessati ha dato la notizia ufficiale. O, magari, condiviso qualche fotografia insieme sui rispettivi canali social. Anche se, proprio qualche settimana fa, è stata proprio l’influencer romana ad annunciare pubblicamente di avere una nuova frequentazione. E, soprattutto, di avere agito in ‘lealtà’, dato che le si accusava di aver tradito Andrea Damante con uno dei suoi amici. Non sappiamo esattamente quando siano diventati una coppia a tutti gli effetti, lo teniamo a specificare. Fatto sta che sembrerebbero essere davvero felici insieme. Come raccontato recentemente dal settimanale ‘Chi’, sembrerebbe che la coppia abbia fatto anche le presentazioni in famiglia. E che, addirittura, ci saranno delle clamorose novità in arrivo. Proprio sull’ultimo numero del giornale diretto di Alfonso Signorini, infatti, si è ampiamente parlato della coppia. E si è dato, soprattutto, ampio spazio ad una notizia davvero pazzesca. Di che cosa parliamo esattamente? Scopriamolo insieme! Ne resterete completamente senza parole.

Giulia De Lellis e Carlo Beretta, clamorosa novità in arrivo: l’indiscrezione

Se così fosse, ne siamo certi, è una vera e propria indiscrezione bomba. Ma di che cosa parliamo esattamente? Stando a quanto si apprende dal settimanale ‘Chi’, sembrerebbe che sia in arrivo una clamorosa novità su Giulia De Lellis e Carlo Beretta. I due, come ribadito anche da Andrea Damante nel corso della sua recentissima intervista a ‘Verissimo’, si sarebbe conosciuti a Forte dei Marmi, luogo di vacanza dove l’ex coppia di Uomini e Donne ha trascorso l’estate. E, a quanto pare, è proprio dopo quel momento che abbiano deciso di iniziare la loro frequentazione. Una frequentazione che, molto presto, si è rivelato un vero e proprio fidanzamento. E, a quanto pare, anche qualche in più. Come traspare dalle pagine del settimanale ‘Chi’, sembrerebbe che i due stiano facendo davvero sul serio. E così, dopo le ufficiali presentazioni in famiglia, sembrerebbe che i due abbiano deciso anche di compiere un grande passo: la convivenza. Recentemente, lo sappiamo benissimo, Giulia ha cambiato casa. E ne ha preso un’altra sempre a Milano. Da quanto traspare dal giornale diretto da Alfonso Signorini, sembrerebbe che adesso i due abbiano deciso di andare a convivere. Sarà davvero così? Staremo a vedere.

Ma sapete cosa ha regalato Carlo Beretta a Giulia De Lellis? Stando a quanto si apprende dal giornale, sembrerebbe essere un regalo davvero ‘particolare’: un facile super prezioso con il suo nome stampato sopra.

