Guendalina Tavassi: ‘Così mi hanno hackerato il telefono’, la rivelazione

In una sua recentissima intervista, Guendalina Tavassi ha spiegato come le è stato hackerato il telefono: la rivelazione.

Sono trascorsi alcuni giorni da quando Guendalina Tavassi, purtroppo, è stata la protagonista di uno spiacevole episodio. Era Sabato scorso quando, fuori alla centrale di Polizia, l’ex concorrente del Grande Fratello ha annunciato ai suoi sostenitori di essersi recata dalle autorità per avere scoperto che il suo telefono le era stato hackerato. Una scoperta davvero ‘choc’, c’è da ammetterlo. Soprattutto per la bellissima influencer romana. Che, come rivelato in prima persona su Instagram, nel suo cellulare aveva dei video completamene privati. Da quel momento, quindi, sono passati alcuni giorni. Eppure, nonostante abbia annunciato di aver metabolizzato il colpo, la Tavassi si è lasciata andare ad una lunghissima intervista a ‘Fanpage’. È proprio qui che, oltre a parlare delle sue sensazioni e paure, Guendalina ha anche rivelato come sia potuta capitarle una cosa del genere. Ecco le sue parole.

Nonostante abbia annunciato di aver metabolizzato il tutto e di essere in frase di ripresa, dalle parole rilasciate a Fanpage si capisce chiaramente che, ancora adesso, Guendalina Tavassi è visibilmente da quanto le è accaduto nei giorni scorsi. Il suo telefono cellulare è stato hackerato. E in rete, purtroppo, sono finiti dei video completamente privati. Ecco, ma come è possibile una cosa del genere? In particolare, com’è possibile che un telefono all’avanguardia abbia subito questo ‘danno’? Purtroppo, nemmeno Guendalina riesce a darsi una spiegazione certa. A fanpage ha soltanto rivelato che, dopo essersi resa conto di quanto le era accaduto, si è rivolto ad un tecnico. E che lui stesso si sia reso conto che il suo indirizzo ICloud, collegato anche al pc di famiglia e al telefono di suo marito, era collegato anche ad un altro server completamente a loro sconosciuto. Ma non è affatto finita qui. Questa potrebbe essere un’ipotesi. Altrimenti, poi c’è anche un’altra: ‘abbiamo recuperato una serie di mail in cui mi si chiedeva di accedere al mio account perché mi erano state rubate le password e io mi sono collegata più volte’. Insomma, purtroppo, non si sa la modalità. ‘Potrebbe essere accaduta qualunque cosa’, ha detto Guendalina.

Ancora adesso, quindi, non si sa esattamente cosa sia successo. Una cosa, però, è certa: nessuna donna dovrebbe subire una violazione del genere!