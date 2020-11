Avete mai visto J Ax da ragazzo? C’è un post sul suo canale Instagram in cui mostra il suo stile a 19 anni: date uno sguardo!

J Ax è il nome d’arte di Alessandro Aleotti ed è uno dei cantanti e rapper più amati in Italia. Ha fondato il gruppo Articolo 31, insieme a DJ Jad, nei primi anni ’90 e dal 2006 ha intrapreso la carriera da solista. Sapete che è il fratello maggiore di Grido, l’ex componente dei Gemelli Diversi? Alessandro ha sposato Elaina Coker, la donna che gli ha fatto perdere la testa dal primo giorno che si sono incontrati, nel 2001. Si sono sposati nel 2007 e nel 2017 è nato il loro Nicolas. Ma avete mai visto J-Ax da ragazzo? C’è una foto sui social, pubblicata da lui stesso, in cui si mostra a 19 anni. Da allora è cresciuto chiaramente ma non è affatto cambiato! Date un’occhiata.

J-Ax, spunta la foto da ragazzo: “Poveri ma stilosi”, aveva appena 19 anni

J-Ax sul suo canale social ha pubblicato una foto di lui nel 1991. Aveva solo 19 anni e sfoggiava un doppio taglio, con il classico pizzetto: anche lo sguardo non è affatto cambiato. Insomma, sembra essere davvero uguale ad ora! Siete curiosi di vederlo? Guardate qui:

E come didascalia al post, J Ax ha scritto: “Zarro prima di te. Mia mamma se ne è uscita con sta foto del 1991.

Quando eravamo poveri ma stilosi. La moda si può comprare, con lo stile ci nasci“. Sempre simpatico Alessandro che ha voluto condividere con i suoi fans la sua foto ricordo. I suoi follower non hanno potuto fare a meno di commentare: “Sempre bello”, “Bellissimo”, “J ax eri un grande allora e lo sei anche adesso…numero 1” sono alcune delle parole di utenti IG che si leggono. Dai tempi degli Articolo 31 fino ad oggi da solista, il noto rapper milanese ed oggi anche giudice di All Together Now continua ad essere una star italiana!