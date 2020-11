J-Ax, sapete perché si chiama così? Non immaginereste mai il motivo per cui ha scelto questo nome d’arte, ecco tutti i dettagli.

J-Ax è uno dei rapper che hanno fatto la storia di questo genere in Italia. Ex voce degli Articolo 31, ha avuto un enorme successo sia con il suo gruppo, sia nel corso della sua carriera da solista, che continua a regalargli grandi soddisfazioni. Per un periodo ha stretto una forte collaborazione artistica con Fedez e insieme hanno raggiunto traguardi incredibili, scrivendo alcuni pezzi che sono diventate indimenticabili hit dei giorni nostri.

Oggi, dopo la ‘rottura’ con il marito di Chiara Ferragni, J-Ax è concentrato sui suoi progetti e sulla sua famiglia, composta dalla moglia Elaina Coker e dal piccolo Nicolas, nato nel febbraio del 2017. A lui J-Ax ha dedicato una dolcissima e commovente canzone, ‘Tutto tua madre’, nella quale ha raccontato anche il lungo e difficile percorso che lui e sua moglie hanno affrontato prima di poter avere la gioia di diventare genitori. Di J-Ax sappiamo davvero di tutto e il pubblico segue in massa anche il suo profilo Instagram, ma c’è un dettaglio sul rapper che probabilmente non tutti conoscono. Sapete perché si chiama così? Ecco il particolare motivo per cui ha scelto questo nome d’arte, non lo immaginereste mai!

J-Ax, sapete perché si chiama così? Ecco perché ha scelto questo nome d’arte, non lo immaginereste mai!

Il nome vero di J-Ax è Alessandro Aleotti. Il rapper è nato nel 1972 e ha un fratello minore di nome Luca Paolo, che tutti conoscono come Grido, anche lui famoso rapper. Ma sapete perché Alessandro ha scelto questo particolare nome d’arte? Non tutti conoscono questo retroscena, ma c’è un motivo ben preciso dietro questa scelta del rapper. La lettera J che compone il suo nome deriva da Joker, che è il suo personaggio ‘cattivo’ preferito. ‘Ax’, invece, è una sorta di abbreviazione di Alex, che è il nome del cantante. Avreste mai immaginato un retroscena così? Di sicuro non tutti ci avrebbero mai pensato, ma è questa la ragione per cui si fa chiamare J-Ax. Un nome che gli ha certamente portato fortuna, vista la carriera che ha fatto e che continua a portare avanti con successo.

Negli ultimi anni J-Ax è diventato anche un personaggio televisivo, partecipando come giudice a The Voice of Italy, oltre che come coach ad Amici e come giurato speciale a All Together Now. E a voi piace J-Ax? Lo avete seguito nei vari programmi?