In una lettera, Meghan Markle ha confessato di aver avuto quest’estate un aborto spontaneo: la drammatica ed inedita confessione.

Meghan Markle ha avuto un aborto spontaneo. A rivelare ogni cosa nel minimo dettaglio è stata proprio la diretta interessata in una lettera condivisa sul ‘New York Times’. Intitolato ‘The Losses We Share’, in questo emozionante saggio, la bellissima e giovanissima moglie di Harry si è raccontata senza troppi peli sulla lingua. E, soprattutto, ha raccontato dettagliatamente questo vero e proprio momento drammatico. E che, com’è giusto che sia, ha lasciato tutti i suoi ammiratori completamente sconcertati ed addolorati. Meghan ha perso il suo secondo bambino. Ha perso il compagno di giochi del suo primogenito. E si può ben capire, quindi, quanto il suo dolore sia stato davvero immenso. Ecco, ma cos’è successo esattamente? Stando a quanto si apprende da questa lettera, sembrerebbe che la duchessa di Sussex l’abbia perso in estate. In particolare, a Luglio. Mentre era intenta a compiere un gesto di routine per ciascuna mamma: stava cambiando il pannolino al suo piccolo Archie. In quel preciso momento, però, si è resa conto che qualcosa non andava. E così, stretta al suo primogenito, si è accasciata a terra cantando una ninna nanna ai suoi due bambini.

Meghan Markle confessa di aver avuto un aborto spontaneo: l’inedita rivelazione

‘Era una mattina di luglio che iniziava normalmente come qualsiasi altro giorno: preparando la colazione’, inizia proprio così la lunghissima lettera che Meghan Markle ha scritto, e che poi è stata condivisa sul ‘New York Times’, per confessare di avere avuto un aborto spontaneo. Era una calda mattina d’estate, quindi, quando la duchessa di Sussex, dopo aver cambiato il pannolino del piccolo Archie, ha avvertito un piccolo crampo al ventre. Ed immediatamente si è accasciata a terra. ‘Sapevo, mentre stringevo il mio primo figlio, che stavo perdendo il secondo’, ha confessato la moglie di Harry. E, in effetti, è stato proprio così. Dopo qualche ora, come raccontato da Meghan in queste lettera, si è trovata in un letto d’ospedale con suo marito. Ed ha iniziato a chiedersi come sarebbero andati avanti entrambi. ‘Perdere un figlio significa portare un dolore quasi insopportabile’, ha continuato a raccontare la duchessa.

Una confessione davvero inedita, da come si può chiaramente comprendere. E che, com’è giusto che sia, ha lasciato tutti senza parole.