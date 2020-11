GF VIP, Alba Parietti ha commentato le parole di Dayane Mello contro Francesco Oppini e Tommaso Zorzi. Ecco l’analisi della mamma del concorrente.

L’edizione in corso del Grande Fratello VIP sta regalando tantissimi colpi di scena: liti, amori ed emozioni sono all’ordine del giorno. Il programma proseguirà fino a febbraio 2021. Ai concorrenti in gara è stata data la possibilità di scegliere se restare o meno, quale decisione prenderanno i VIP? Non è ancora nulla confermato ma Francesco Oppini è stato uno di quelli che più si è esposto sulla questione ed ha fatto capire che tornerà a casa. E’ proprio di sua mamma che oggi vi parliamo: ha commentato la frase choc pronunciata da Dayane qualche giorno fa riguardo il rapporto tra Tommaso ed Oppini. Ecco cosa ha dichiarato Alba Parietti.

GF VIP, Alba Parietti: “Mi spiace per lei”, il commento pungente è proprio per lei

Diversi giorni fa Dayane Mello non ha nascosto il suo parere sull’amicizia tra Francesco Oppini e Tommaso Zorzi. La concorrente del GF VIP ha usato queste parole: “Io quando vedo loro due insieme mi viene il vomito”. Le parole forti di Dayane non sono passate inosservate agli occhi del popolo del web e neanche, ovviamente, a quelli di Alba Parietti, mamma di Oppini. Con un post su Instagram ha commentato l’accaduto. “Tutti mi chiedete cosa penso delle dichiarazioni di Dayane su Francesco e Tommaso” ha iniziato.

“Penso che sia un vero peccato che una ragazza così bella, così giovane abbia dentro tutt’a questa infelicità, questa incapacità di rapportarsi lealmente con il prossimo. Penso che forse la sua triste infanzia ha avuto un peso determinante e non e’ riuscita a sconfiggere i fantasmi del passato facendo prevalere la visione del e del prossimo mondo come il peggiore dei nemici se non riconosce nella sua bellezza esteriore un valore assoluto, quando avrebbe molto da scoprire di bello dentro di se“. Alba Parietti ha proseguito dichiarando che Dayane le fa tenerezza. “Penso che molti apprezzano la cattiveria perché non sanno godere della bellezza che c’è nella bontà e nella lealtà. Penso che mi fa tenerezza perché deve avere sofferto moltissimo e che si disistima lei per prima , facendo emergere solo la sua prepotente bellezza a discapito della sua dolcezza e voglia di amore. Mi spiace per lei”.

La madre di Francesco Oppini crede che a Dayane nessuno le abbia insegnato a voler bene. “Penso che nessuno le abbia insegnato a voler bene alla parte più fragile di lei, per lei la vita deve essere stata sempre una sfida. Ma mi spiace sempre vedere prendere il sopravvento su chiunque ( anche per quanto riguarda me o mio figliò ) della parte peggiore a discapito della parte forte quella buona e gioiosa”.