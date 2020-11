Simona Ventura, incredibile: sono passati tanti anni, ve la ricordate così?

Da questa ultima foto di Simona Ventura condivisa su Instagram sono passati davvero tanti anni, ma voi ve la ricordate così?

È la regina indiscussa del piccolo schermo, Simona Ventura. Colonna portante di numerosi programmi televisivi e di incredibili reality, la conduttrice decanta di un successo davvero incredibile. Un successo che, come ampiamente narrato in diversi articoli, non si limita affatto alla sfere lavorativa, ma si estende anche a livelli social. Amatissima e super apprezzatissima, l’attuale compagna di Giovanni Terzi non perde mai occasione di poter condividere, sul suo canale Instagram ufficiale, tutto ciò che riguarda la sua vita. Non soltanto, quindi, interagisce, comunica e condivide con il suo pubblico social, ma è anche solita intrattenerli con scatti del passato. Lo ha fatto anche qualche ora fa. Quando, memore dei vecchi tempi e, soprattutto, delle sue numerose conduzioni de L’Isola dei Famosi, la Ventura ha condiviso una foto di tantissimi anni fa. Voi ve la ricordate così? È davvero splendida. Guardare per credere!

Simona Ventura, spunta la foto di tanti anni fa: incredibile, ve la ricordate così?

Per ben otto anni è stata la madrina indiscussa de L’Isola dei Famosi. Conduttrice televisiva dell’adventure reality di Rai Due dal 2003 al 2011, Simona Ventura non ha mai nascosto di essere particolarmente legata a questo incredibile e famosissimo reality. Sarà per questo motivo che, qualche ora fa, ne ha condiviso un ricordo sul suo canale social ufficiale. Molto probabile, si! Fatto sta che ciò che non può assolutamente passare inosservato è il cambiato avvenuto nel corso del tempo. Sia chiaro: è sempre bellissima! Piuttosto, facciamo riferimento al sorprendente cambio di look avvenuto in questi anni. Attualmente, lo sappiamo benissimo, ha corti capelli biondi. Ve la ricordate, invece, come li aveva nel 2008? Vi accontentiamo noi, state tranquilli!

Ecco. È proprio questa la foto che, qualche ora fa, ha condiviso su Instagram. In compagnia di Vladimir Luxuria al momento della sua proclamazione, Simona Ventura sfoggia dei lunghi capelli di colore rosso. Voi ve la ricordavate così? Noi decisamente si! E, bisogna ammettere, era davvero stratosferica!

