Terribile lutto per Raffaello Tonon: “Oggi provo dolore e piango”, l’ultimo straziante saluto.

Un tragico lutto ha colpito Raffaello Tonon, un importante personaggio televisivo, molto amato dal pubblico. L’uomo ha manifestato il suo dolore, con un messaggio straziante sul suo profilo instagram. Tonon è un opinionista e conduttore radiofonico molto apprezzato dai telespettatori; ha sempre mostrato un grande talento nel suo lavoro, doti certamente notate da tutti. Ricorderemo sicuramente la sua partecipazione come concorrente al Grande Fratello Vip, in cui insieme al bravissimo Luca Onestini, ha animato l’atmosfera in casa. Fra i due è nata una splendida e pura amicizia, che a quanto pare, è proseguita anche fuori dalla casa del famosissimo reality. Sui social è tanto seguito, spesso aggiorna il suo profilo con immagini lavorative o anche solo riguardanti la sua quotidianità. Proprio da pochissimo, Raffaello Tonon ha pubblicato un post in cui ha manifestato la perdita subita: “Oggi provo dolore e piango”.

Lutto per Raffello Tonon: il messaggio straziante pieno di dolore

Come abbiamo già sostenuto, Raffaello Tonon è un amatissimo personaggio televisivo. Abbiamo avuto modo di conoscerlo maggiormente durante la sua partecipazione al Grande Fratello Vip 2, in cui ha mostrato una personalità schietta e sincera, ma anche solare e divertente. Infatti, ha stretto un’ottima amicizia con Luca Onestini, divenendo insieme un duo davvero goliardico e amatissimo. Purtroppo, da pochissimo, un lutto ha colpito Tonon; sui social ha voluto lasciare un ultimo messaggio di addio al suo caro amico Lucio. “Caro Lucio, solo tu, io e il Padre Eterno che oggi ti ha accolto, possiamo sapere quanto hai fatto per me. Hai preso tutto il mio male e l’hai trasformato in forza, tu sei energia. Oggi provo dolore e piango, ma di gioia paradossalmente, perchè ti ho conosciuto e ho con me l’essenza del tuo essere”, questo il messaggio riportato da Tonon, che non ha potuto non esprimere apertamente il suo profondo dolore.

Un lutto terribile per Raffaello, che l’ha travolto inaspettatamente. A quanto pare, è venuto a mancare il suo caro amico, lasciando un vuoto indecifrabile.

