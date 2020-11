Attraverso il suo canale social ufficiale, il cavaliere di Uomini e Donne ha annunciato di essere guarito dal Covid: ‘È una brutta bestia’.

‘Finalmente ho sconfitto il Covid. È una brutta bestia’, sono proprio queste le parole che il cavaliere di Uomini e Donne ha utilizzato per annunciare ai suoi sostenitori di essere negativo al virus. La notizia della sua positività, come raccontato anche in un nostro recentissimo articolo, è arrivata dal diretto interessato. Subissato di domande da parte dei suoi sostenitori sul motivo della sua assenza nel dating show di Maria De Filippi, il giovanissimo pugliese ha voluto tranquillizzarli. Ed ha voluto annunciare loro di aver contratto il Coronavirus. ‘La situazione è critica’, aveva detto il giovane cavaliere al suo pubblico social. Ecco. Adesso, a distanza di più di una settimana dall’annuncio, il pugliese ha rivelato ai suoi sostenitori di aver finalmente sconfitto il Covid. Ecco, ma di chi stiamo parlando esattamente? Ecco tutti i dettagli.

Uomini e Donne, il cavaliere è guarito dal Coronavirus: l’annuncio qualche ora fa.

Era il 16 Novembre scorso quando Nicola Mazzitelli, giovanissimo ed aitante cavaliere di Uomini e Donne, ha annunciato ai suoi sostenitori di aver contratto il Covid. ‘Ce l’ho da 11 giorni’, ha spiegato il pugliese per ‘giustificare’ la sua assenza dagli studi televisivi di Canale 5. Da quel momento, come dicevamo precedentemente, sono passati esattamente nove giorni. Eppure, Nicola adesso può tirare un sospiro di sollievo. Non sappiamo esattamente quali siano stati anche i suoi sintomi. E, soprattutto, quale sia stato l’iter della malattia. Anche se lui stesso ha pubblicamente ammesso la criticità della sua situazione. Fatto sta che adesso è finalmente guarito. ‘Me ne sono uscito più forte di prima’, ha continuato a dire il buon Mazzitelli. Una splendida notizia, da come si può chiaramente comprendere. E che Nicola, com’è giusto che sia, ha voluto prontamente condividere con i suoi sostenitori. Non soltanto, ovviamente, per tranquillizzarli. Ma anche per metterli in guardia. ‘Non esclude nessuno’, dice ancora il cavaliere di Uomini e Donne.

Insomma, così come con l’incidente di cui è stato vittima diversi anni fa, anche con il Covid Nicola Mazzitelli ne è uscito vittorioso. Adesso, non ci resta che rivederlo sul piccolo schermo. Non vediamo l’ora!

Segui anche il nostro canale Instagram –> clicca qui