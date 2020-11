X Factor 2020 si prepara al quinto live: sapete chi saranno i due ospiti della serata? Si tratta di due assi del rap italiano.

X Factor, come sempre, non delude mai! Il famoso talent show che va in onda su Sky Uno regala sempre tanto intrattenimento ma soprattutto tanta musica al pubblico. Nonostante la positività di Alessandro Cattelan al Covid-19, lo show è proseguito con Daniela Collu al timone. La ‘Stattizitta’ di Instagram ha fatto un ottimo lavoro prima che il ‘padrone’ tornasse a casa sua. Cattelan è infatti tornato nel quarto live con un effetto sorpresa incredibile. Di sorprese ne arrivano ancora, tramite i canali social del programma. Sapete chi saranno gli ospiti del quinto live show? Beh, sono davvero incredibili. Ecco di chi si tratta.

X Factor 2020, gli ospiti del quinto live show: si tratta di due assi del rap italiano

Giovedì 26 novembre andrà in onda su Sky Uno, in prima serata, il quinto live show di X Factor 2020. Il palco del talent è già super caldo: sapete quali ospiti ci saliranno sopra? Il canale social di X Factor lo ha appena comunicato con un post. Ernia e Gue Pequeno saranno i super ospiti della quinta puntata in diretta! I fan non vedono l’ora di ascoltare le loro performance!

Gué Pequeno non ha affatto bisogno di presentazioni essendo ormai una star italiana nel panorama musicale del nostro paese. Rapper e produttore discografico, sta dominando le classifiche con il suo ‘Chico’. Ernia è il nome d’arte di Matteo Professione ed è un rapper italiano: il suo ‘Superclassico’ è arrivato in testa alla Top Singoli.

Insomma, sarà una serata da non perdere essendo la gara decisiva per l’ingresso alla semifinale. Il giudice Hell Raton ha ancora la sua squadra al completo, composta da Cmqmartina, Mydrama e Casadilego. Emma e Mika hanno entrambi un solo artista per squadra, parliamo di Blind e di NAIP. Manuel ha come talenti in gara i LPOM e i Melancholia. Anche questa settimana la gara sarà durissima: a fine serata saranno due gli artisti ad abbandonare la Sky WIFI Arena. Non ci resta che metterci comodi sul divano ed attendere l’inizio dello show!