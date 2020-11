Tommaso Zorzi e la Ruta si confrontano sul prolungamento del programma: i concorrenti del GF VIP valutano ogni ipotesi, sentite lo sfogo dell’influencer milanese!

Nella casa più spiata d’Italia non si parla d’altro se non del prolungamento del programma televisivo. Nella puntata in diretta di lunedì 23 novembre, Alfonso Signorini ha annunciato che le luci del GF VIP resteranno accese fino a febbraio 2021. Le reazioni dei concorrenti sono piuttosto sconvolgenti, in molti hanno reagito con pianti liberatori e riflessioni. Il reality ha lasciato libera scelta ai concorrenti che possono anche lasciare il gioco i primi di dicembre, come da primo contratto. Nella testa dei VIP frullano tanti pensieri: Tommaso Zorzi, uno dei protagonisti indiscussi di questa edizione, è particolarmente confuso. L’influencer milanese non ha accolto la decisione a cuor leggero e ne ha parlato a lungo con la sua inquilina, Maria Teresa Ruta, nella camera lavatrice.

GF VIP, Tommaso Zorzi non ci sta: “Questo non è il Truman Show”

Tommaso Zorzi e Maria Teresa Ruta si sono confrontati nella camera lavatrice sul prolungamento della trasmissione. La concorrente ha affermato che è difficile gestire questa situazione, bisogna accettarla: “Posso restare finché me la sento, poi dirò al pubblico che non ce la faccio più, non credo ci sia niente di male” afferma la Ruta. La showgirl è combattuta perchè oltre a non vedere la mamma da sei mesi, pensa che il suo compagno, Roberto, sia arrabbiato perchè non si sentono da tempo.

Tommaso è nello sconforto più assoluto immaginando che Francesco e lei vadano via: “Io per te resto, non ti mollo, finché ci sei tu rimango” ha replicato la Ruta. Tommaso commosso le ha risposto che per lui è lo stesso. Entrambi sono preoccupati per la propria mamma, l’influencer così ridendo ironicamente cita un film: “Non posso fare 5 mesi di show in diretta, non è il Truman Show“.