Amici 2020, l’amatissimo cantante Alberto Urso sarà nel cast? Un’indiscrezione non lascia dubbi.

Una nuova edizione di Amici è iniziata Sabato 14 novembre, il talent show condotto dalla bravissima Maria De Filippi. Quest’anno sono molte le novità in vista, infatti, a causa della situazione delicata dovuta all’emergenza sanitaria sono stati apportati diversi cambiamenti. Nella prima puntata sono stati presentati i talenti che hanno fatto il loro ingresso nella scuola più agognata di sempre. Bisogna dirlo, tutti davvero incredibili! Nuovi professori hanno preso il banco di Stash e di Timor Steffens, infatti, al loro posto Arisa e Lorella Cuccarini. Purtroppo, abbiamo appreso nelle settimane precedenti, della non presenza di Andrea Muller, che con un post ha voluto spiegare i motivi che l’hanno spinto a prendere tale decisione. Ma una grande novità sembra pronta per essere rivelata, a quanto pare si prospetta l’entrata nel cast dell’amatissimo Alberto Urso.

Amici, Alberto Urso nel cast: un ruolo inedito per l’amatissimo cantante

Amici è sicuramente uno dei programmi più amati e seguiti degli ultimi tempi, da un pubblico che ormai non conosce confini. Il talent ogni anno accoglie numerosi artisti, che devono dimostrare ogni giorno di meritare il loro ingresso nella scuola. Ballerini e cantanti avranno modo nel lungo percorso, di dar prova delle loro grandi abilità, ma dovranno certamente anche saper mantenere il banco. Infatti, i ragazzi sono sottoposti ad esami continui, per accertare il loro merito. Una grande novità è stata svelata dal Settimanale Chi, nella rubrica Chicche Di Gossip, è sobbalzato un nome che non è passato inosservato, che potrebbe entrare nel cast della famosissima scuola. Stiamo parlando di Alberto Urso, l’amatissimo vincitore di Amici 2019. Secondo il settimanale citato, il cantante non sarà presente in studio o comunque non apparirà davanti alle telecamere, infatti, il suo compito sarà quello di lavorare accanto agli allievi come consulente musicale. In particolare, Alberto sceglierà i brani che i ragazzi dovranno presentare in puntata, sfoggiando le loro passionali doti.

Un gossip che in poche ore si è sviluppato velocemente, dato che sono migliaia i fan dell’amatissimo cantante. Una grandiosa e soprattutto bellissima novità a quanto pare sta per arrivare nel seguitissimo talent. Al momento nulla è dato per certo e bisognerà aspettare con trepidazione la conferma ufficiale.

