Animali Fantastici 3, Johnny Depp assente: a sostituirlo sarà proprio lui

Animali Fantastici 3, l’amatissimo Johnny Depp assente: a sostituirlo ci sarà proprio lui.

Dopo numerose voci su un una presunta assenza di Johnny Depp nel famosissimo film Animali Fantastici, che ha riscontrato un successo mondiale, sembra essere arrivata la conferma. A quanto pare, è ufficiale, non sarà presente. Il Film fa da prequel alla serie cinematografica di Harry Potter, ed è incentrato sulle altalenanti avventure del magizoologo New Scamander. Purtroppo, l’abbandono di Johnny Depp ha lascito migliaia di fan nello sconforto. Sappiamo che l’amatissimo attore era stato al centro di una battaglia legale, in cui era coinvolta sua moglie, accusato di atti violenti. La Warner, per questo, aveva chiesto all’uomo di lasciare il progetto. Ma Sembra che sia stato scelto già un nuovo interprete: sarà proprio lui a sostituirlo.

Animali Fantastici 3: Johnny Depp sostituito proprio da lui

Come abbiamo anticipato, l’amatissimo attore Jonny Depp non sarà più presente nel film Animali Fantastici 3. La Warner, dopo il suo coinvolgimento nella battaglia legale che l’ha visto accusato di atti violenti, ha chiesto all’uomo di lasciare il progetto. Quest’ultimo aveva rivelato la notizia con un post sul suo profilo instagram, spiegando l’accaduto. Numerosi sono stati i messaggi ricevuti, infatti, i fan hanno manifestato il loro dissenso. Da pochissimo è arrivata un’incredibile indiscrezione. A quanto pare, sono cominciate le riprese del film, e sembrerebbe essere stato scelto l’attore che sostituirà Depp nel ruolo di Gellert Grindelwald. Sarà proprio lui, il mitico Mads Mikkelsen, protagonista di importanti e numerosi film di successo.

Infatti, già da qualche settimana, erano corse varie voci sul presunto sostituto di Johnny Depp, e proprio Mikkelsen era fra i papabili prescelti. E a quanto pare, l’uomo è stato fortemente voluto dal regista del famosissimo film Animali Fantastici 3, David Yates. Anzi, sembrerebbe che le riprese siano già cominciate negli studi della Warner Bros, inizialmente bloccate a causa della pandemia e in seguito per il caso che ha visto coinvolto Depp.

