Aprire cinema e teatri a Natale: le parole del celebre attore

L’emergenza da Coronavirus ha modificato fortemente la vita della popolazione e le misure restrittive messe in atto per limitare il contagio hanno comportato moltissime rinunce. Cinema e teatri sono stati chiusi, con una conseguenza economica importante per i lavoratori del settore: aprire a Natale, ecco le parole del celebre attore. A parlare è Giorgio Pasotti, che tornerà sul piccolo schermo domani, 24 Novembre, con Il Silenzio dell’Acqua. Il talentuoso attore ha spiegato a Vanity Fair: “Ci sono persone che fanno fatica a dare un pasto caldo ai propri figli”. Si riferisce, ovviamente, i lavoratori del mondo dello spettacolo: operatori, tecnici e tutti coloro impegnati nell’ambito artistico. Vediamo i dettagli.

Cinema e teatri: Giorgio Pasotti parla del Natale

Il talentuoso attore Giorgio Pasotti ha speso parole profonde per parlare della crisi che ha colpito il panorama artistico con l’emergenza Coronavirus. si è detto speranzoso del fatto che almeno durante le festività natalizie, il Governo possa prendere la decisione di riaprire Cinema e Teatri. “Se si rispetta il protocollo il comparto dello spettacolo non è pericoloso” ha spiegato. Potrebbe infatti essere possibile la riapertura garantendo la sanificazione costante degli ambienti, l’uso della mascherina e la distanza tra i posti a sedere. “È importante non perdere il contatto con la cultura” ha aggiunto l’attore. Ovviamente, al momento, non ci sono ancora notizie su quale decisione il Governo prenderà in merito. Ieri il Premier Giuseppe Conte ha indetto una riunione con i Capi Delegazione per valutare la situazione Coronavirus e stabilire con quale linea procedere per il prossimo periodo.

Occorrerà attendere i prossimi giorni per capire quali nuove linee guida saranno stabilite dal Governo. Continueremo a tenervi aggiornati.

