Questa sera il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, interverrà in tv a proposito dell’andamento della situazione Coronavirus: orario e dove seguirlo.

Il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, questa sera interverrà in tv in merito all’andamento dell’emergenza Coronavirus: orario e dove seguirlo. L’annuncio arriva direttamente dal profilo Instagram ufficiale del Premier. Ieri, era giunta la notizia della convocazione, da parte di Conte, dei Capi Delegazione di maggioranza. La riunione, prevista oggi intorno alle 13, era necessaria per fare il punto della situazione riguardo l’emergenza Coronavirus. Soprattutto in vista del nuovo Dpmc che sarà varato per fa fronte al periodo delle festività natalizie. Nell’intervento di questa sera in tv, il Premier rilascerà una “breve intervista” e, si spera, fornirà aggiornamenti riguardo allo stato attuale e alle prossime decisioni del Governo. Ecco tutti i dettagli.

Coronavirus, Giuseppe Conte in tv

Il Presidente del Consiglio interverrà durante il Tg5 e rilascerà una breve intervista. Questo è l’annuncio che è stato dato attraverso i profili social ufficiali del Premier. L’intervento è previsto per le ore 20 e i cittadini sono ovviamente in attesa di tutti i possibili aggiornamenti. Soprattutto, preme alla popolazione capire quale direzione l’Italia sta prendendo e come le misure restrittive introdotte per fronteggiare l’emergenza saranno modificate in vista del periodo natalizio. Al momento, non ci sono ancora notizie riguardo alla riunione di questo pomeriggio tra Giuseppe Conte e i Capi Delegazione in merito al nuovo Dpcm. In questi ultimi giorni, si è parlato molto del vaccino dopo l’annuncio della firma da parte dell’Unione Europea di un contratto con Moderna. Inoltre, il Ministro Speranza ha annunciato un piano in merito in arrivo ai primi di Dicembre.

Non ci resta che attendere l’intervento del Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, di questa sera per avere ulteriori aggiornamenti.

