A distanza di pochissime settimane dall’aborto, la modella ha rivelato di essere caduta in depressione: la confessione da brividi.

La drammatica confessione è arrivata qualche ora fa. E, in un vero e proprio batter baleno, ha scosso davvero tutti. Qualche settimana fa, come raccontato anche in un nostro recentissimo articolo, l’affermatissima modella aveva annunciato di essere incinta. E, purtroppo, di aver perso il suo bambino. Un evento davvero sconvolgente, c’è da ammettere. E che, com’è giusto che, l’ha profondamente addolorata. D’altra parte, anche Meghan Markle ha recentemente rivelato di aver perso il suo secondo bambino. E di aver sofferto terribilmente per questa tragica situazione. È proprio per questo motivo che, attraverso un messaggio condiviso sul suo canale Twitter ufficiale, che la modella, nonché moglie del famosissimo cantante, ha annunciato di essere caduta in depressione. Nel giustificarsi con i suoi sostenitori della sua particolare assenza dai social, la modella non ha potuto fare a meno di confessare a loro di stare vivendo un momento davvero buio. ‘Non preoccupatevi per me’, ha continuato a dire. Tentanto di rassicurare i suoi numerosi ed accaniti sostenitori. Ecco, ma di che chi parliamo esattamente? Chi è la modella che, purtroppo, sta vivendo questo momento davvero buio.

La confessione della modella dopo l’aborto: ‘sono in depressione’, rivelazione choc

La notizia della terza gravidanza è stata data ufficialmente qualche settimana fa. Eppure, a distanza di tempo, purtroppo, è arrivata un’altra drammatica notizia: l’aborto. L’apprezzato cantante e la bellissima modella sarebbero dovuti diventare genitori per la terza volta. Eppure, qualcosa non è andato per il verso giusto. Perché, dopo una corsa in ospedale, c’è stato un doloroso aborto. Stiamo parlando della coppia formata da John Legen e Chrissy Teigen. I due, come raccontato anche in un nostro recentissimo articolo, erano in dolce attesa. Eppure, per alcune complicanze, la gravidanza purtroppo non è andata a buon fine. Un momento davvero drammatico, da come si può chiaramente. E che, inevitabilmente, ha procurato tantissimo dolore alla coppia. Ed, in particolare, alla modella. Che, proprio pochissime ore fa, ha annunciato ai suoi sostenitori di essere caduta in depressione. ‘Non sono molto su Twitter perché onestamente sono caduta in depressione’, sono proprio queste le parole che la bellissima Chrissy ha utilizzato in questa dolorosa confessione. Subito dopo, però, la Teigen ha voluto prontamente tranquillizzare i suoi sostenitori. ‘Non preoccupatevi perché ho così tanto aiuto intorno a me per poter stare meglio, risolverò presto’, ha concluso il suo tweet la modella.

Una confessione davvero da brividi, c’è da ammetterlo. E che, soprattutto, sottolinea quanto sia stata un’esperienza davvero traumatica. Un grosso in bocca al lupo a lei ed, ovviamente, a tutta la sua famiglia.

