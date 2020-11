In una sua recente intervista a ‘Storie Italiane’, la famosa cantante ha rivelato soltanto ora il suo dramma: vittima di violenza a 15 anni.

Una vera e propria confessione choc, quella che, nel corso della puntata di Mercoledì 25 Novembre di ‘Storie Italiane’, ha rivelato la famosissima cantante. Proprio nel giorno internazionale contro la violenza sulle donne, Eleonora Daniele ha voluto dar voce a dei racconti davvero da brividi. Ad aprire il terzo appuntamento dell’ultima settimana di Novembre, infatti, è stata la famosissima ed apprezzatissima cantante. Che, proprio per la prima volta in assoluto, non ha potuto fare a meno di mettersi completamente a nudo. E, soprattutto, di raccontare il dramma vissuto negli anni della sua adolescenza. Aveva soltanto 15 anni quando, come raccontato dalla diretta interessata, la cantante è stata vittima di violenza. Un episodio sconcertante, da come si può chiaramente. Che, fortunatamente, è finito nei migliori dei modi. Anche perché la donna in questione ha avuto la forza e la prontezza di difendersi dal tentativo di approccio del suo molestatore. Ma cerchiamo di capire ogni cosa nel minimo dettaglio.

Vittima di violenza: il dramma della famosa cantante rivelato solo ora

Completamente dedicata alla violenza sulla donne, Eleonora Daniele è stata al timone di un appuntamento di ‘Storie Italiane’ davvero imperdibile. Durante il quale, come dicevamo precedentemente, si sono raccontate delle storie davvero da brividi. La prima a raccontare il suo dramma è stata Donatella Rettore. Proprio per la prima volta in assoluto, la famosissima cantante ha confessato della violenza subita alla sola età di 15 anni. La Rettore, infatti, ha raccontato di una sera, quando al ritorno della palestra, è stata invitata da un ragazzo a salire in macchina con lui. E ad andare a prendere un caffè insieme. ‘Sembrava una persona tranquilla’, ha detto la cantante per ‘giustificare’ il suo gesto. Molto presto, però, quello che sembrava essere una persona tranquilla, si è dimostrata tutt’altra. Dopo essersi resa conto che la strada percorsa dal ragazzo non portava affatto tra i colli dove c’era il bar, bensì in campagna, la simpaticissima Rettore gli ha chiesto dove si stesse dirigendo, ma lui è diventato un’altra persona. ‘Non era più gentile, era autoritario’, ha continuato a dire. Da qui, quindi, la decisione della cantante di reagire. Ed, in particolare, di prendere la chiavi della macchina e di buttarle fuori dal finestrino. ‘Lui mi ha preso per i capelli mentre stavo per scendere, io subito mi sono girata e gli ho ho tirato un calcio. Si è accosciato sul volante ed io ho iniziato a correre’, ha continuato a dire. Concludendo, poi, col dire di essere ritornata in paese. E di essersi recata prontamente dalla polizia. Che, gentilmente, l’hanno accompagnata a casa.

Insomma, una storia davvero da brividi, non credete?