Drammatica notizia: è morta Daria Nicolodi, attrice di Profondo Rosso

Una notizia drammatica appena arrivata, è morta l’iconica attrice del film Profondo Rosso, Daria Nicolodi: il tragico annuncio.

Una notizia drammatica che ha lasciato senza parole: è morta Daria Nicolodi, celebre attrice di Profondo Rosso. Un tragico lutto che segna il maestro del brivido, Dario Argenti, di cui Daria era compagna per moltissimo tempo: dalla loro relazione è nata la celebre attrice Asia Argento. Daria Nicolodi era nata nel 1950 a Fierenze e la passione per la recitazione la condusse prima al teatro e poi al cinema. L’incontro con Dario Argento nel 1974 segna l’inizio di una fiorente collaborazione tra i due e anche quello di un grande amore. Daria Nicolodi aveva subito un tragico lutto molti anni fa, la perdita della sua prima figlia, nata da una relazione precedente, che perse la vita in un incidente d’auto.

Tragica notizia, è morta Daria Nicolodi: il messaggio della figlia Asia Argento

La tragica notizia della morte di Daria Nicolodi, grande attrice e volto iconico di Profondo Rosso, è stata data proprio da Dario Argento secondo quanto riporta il Messaggero. La figlia, la celebre Asia Argento, ha condiviso un messaggio tramite il suo profilo Instagram per salutare la madre. Parole cariche di emozione e di affetto, da cui traspare il dolore per una perdita tanto dolorosa. “Ora puoi volare libera con il tuo grande spirito e non dovrai più soffrire.” ha scritto Asia Argento. Il messaggio continua poi così: “Anche se senza di te mi manca la terra sotto i piedi, e sento di aver perso il mio unico vero punto di riferimento”. Al post, la dolce Asia ha allegato alcune immagini che ritraggono la bellissima mamma. Di seguito, il messaggio dell’attrice.

La talentuosa attrice Daria Nicolodi aveva settant’anni e al momento non sono ancora note le cause. Un momento molto difficile per la famiglia, non ci resta che unirci al cordoglio per la sua perdita.