Parole da brividi quelle che emergono dal racconto dell’ex concorrente del Grande Fratello: il passato di violenze, ecco cos’ha confessato.

Ricorreva ieri la Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, una data importante che alcuni personaggi di spicco, come Chiara Ferragni, hanno celebrato. La violenza di genere è una realtà contro cui ogni giorno lottano milioni di donne. Grazie allo scoppio del movimento #MeToo, esploso prima negli Stati Uniti e poi diffusosi in tutto il mondo, la campagna di sensibilizzazione sull’argomento si è fatta più forte che mai. E proprio ieri, tramite il suo profilo Instagram, l’ex concorrente del Grande Fratello ha raccontato la sua esperienza. Si tratta di Marina La Rosa, che in un lungo posto ha confessato le violenze subite in passato da un ex fidanzato: le parole da brividi sono arrivate dritte al cuore dei fan. Ecco i dettagli.

Marina La Rosa, ex concorrente del Grande Fratello: il racconto

Un racconto sentito, emozionante, quello di Marina La Rosa. Ha voluto condividere la sua esperienza con i fan nella Giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Le sue sono parole importanti, che arrivano dritte al cuore. “Aveva delle mani forti e quando mi abbracciava riuscivo a sentire tutto il suo amore” ha scritto. “Anche quando mi picchiava lo sentivo quell’amore” ha continuato. Marina La Rosa ha raccontato che aveva circa sedici anni quando si innamorò di “F”. Ha spiegato che inizialmente, la sua gelosia e la sua rabbia “oltremisura” le sembravano lo specchio del suo amore, altrettanto immenso. “Ogni tanto capitava che tornassi a casa e mia madre mi chiedesse perché avevo del sangue sul viso” aggiunge, confessando poi di aver sempre adottato delle scuse. Marina La Rosa afferma che il picco fu raggiunto quando lui tentò di investirla. Ad un certo, dichiara, ha capito: “L’amore è amore. E se è tale non fa male“.

Una testimonianza importante, quella dell’ex concorrente del Grande Fratello. Marina La Rosa ha deciso di raccontare l’accaduto tramite il suo profilo Instagram.