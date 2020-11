Festival di Sanremo, Amadeus l’ha appena annunciato: splendida notizia

Festival di Sanremo, Amadeus lo ha appena annunciato e i fan sono già in visibilio: la splendida notizia è arrivata da poco.

Festival di Sanremo, Amadeus l’ha appena annunciato: la splendida notizia (fonte getty)Una splendida notizia che il celebre conduttore Amadeus ha appena annunciato e che riguardo l’amatissimo Festival di Sanremo. Qualche giorno fa si era parlato della possibilità che la data della nuova edizione, prevista per i primi mesi del prossimo anno, potesse slittare. L’emergenza Coronavirus, infatti, ha reso difficile la messa in onda di molti programmi. Il conduttore Amadeus, che ha ricoperto il ruolo di direttore artistico per il Festival di Sanremo anche nell’edizione 2020 e che tornerà al timone il prossimo anno, ha rotto il silenzio a riguardo. Intervistato da Il Messaggero, ha rivelato una splendida notizia che ha fatto gioire i fan e il pubblico. Scopriamo insieme cosa ha dichiarato, tutti i dettagli.

Festival di Sanremo, parla Amadeus

“Per ora è confermato dal 2 al 6 marzo, poi si vedrà. Lo slittamento ad aprile per ora non è un’opzione” ha dichiarato a Il Messaggero il celebre conduttore. Amadeus ha sempre dichiarato quanto sia fondamentale per il Festival di Sanremo la presenza del pubblico. “Senza pubblico Sanremo non è Sanremo” ha affermato. Il direttore artistico ha poi spiegato che si augura nel mese di Marzo una situazione migliorata per quanto concerne il Coronavirus. In questo modo, dopo aver riorganizzato ogni cosa, il conduttore afferma che: “La gente deve poter venire e star tranquilla e sicura. Di sicuro né i cantanti né gli ospiti dovranno salire sul palco senza nessuno davanti”. Parole importanti che rispecchiano tutta la passione che Amadeus dedica a questa avventura e quanto il Festival di Sanremo sia un simbolo davvero importante per l’Italia.

Le parole di Amadeus sono state accolta con gioia dai fan, che aspettano impazienti la nuova edizione del Festival di Sanremo.

