GF Vip, animi tesi: la lite tra le due concorrenti spiazza tutti

Animi tesi al GF Vip: la lite inaspettata tra due concorrenti, veri pilastri della Casa, spiazza tutti. Ecco cosa è accaduto.

In questi giorni colmi di tensione, dubbi e preoccupazioni, al GF Vip alcuni concorrenti sono sempre più combattuti se continuare il percorso fino a febbraio o mollare tutto il 4 dicembre, data prevista originariamente per il termine del programma. Perfino due autentici pilastri di questa edizione oggi non hanno resistito a lasciarsi andare ad uno sfogo e tra le due concorrenti c’è stata infatti una lite del tutto inaspettata. Parliamo di Stefania Orlando e Maria Teresa Ruta, amiche dall’inizio dell’avventura, ma che proprio oggi hanno avuto una discussione. Ma vediamo cosa è accaduto tra le due.

GF Vip, la lite tra Stefania Orlando e Maria Teresa Ruta

In giardino, la Ruta ha fatto una battuta poco gradita a Stefania, facendole notare che per la terza volta le aveva portato via il suo interlocutore di quel momento, prima Tommaso e poi Elisabetta. L’ex moglie di Amedeo Goria ha subito specificato che stava scherzando, ma Stefania si è sentita offesa. “Pure Pulcinella tra uno scherzo e l’altro diceva la verità”, ha infatti risposto la bionda conduttrice che si è addirittura messa a piangere dopo la lite. Le due hanno poi chiarito oggi pomeriggio in camera da letto. La Orlando ha spiegato di essersi sentita colpita nel profondo: “Proprio tu che eri il mio punto di riferimento”, ha detto all’amica. Quest’ultima si è subito scusata comprendendo lo stato d’animo della coinquilina e fortunatamente tra le due sembra tornato il sereno.

Stefania Orlando e Maria Teresa Ruta sono riuscite a costruire nel tempo un rapporto davvero bello e sarebbe un peccato se l’amicizia tra le due concorrenti dovesse incrinarsi per una lite superabile.