GF Vip prolungato, gli inquilini appaiono destabilizzati, il crollo del concorrente: “Non ce la faccio”, valuta seriamente di abbandonare la casa.

La notizia del prolungamento del GF Vip ha sortito reazioni contrastanti ma accomunate dalla grande emozione. L’annuncio di Alfonso Signorini ha rimescolato le carte, e i fan sono trepidanti nell’attesa di scoprire i volti nuovi che andranno ad arricchire questa edizione. Proprio ieri un’indiscrezione del conduttore riguardo un nuovo, sorprendente, ingresso aveva colpito il pubblico. Intanto, nella casa del GF Vip, un concorrente ha un crollo e confessa: “Non ce la faccio”. Si tratta di Enock, uno dei personaggi più apprezzati del reality che sta seriamente valutando l’idea di abbandonare la casa. Ecco cos’ha confessato, vediamo nel dettaglio cos’è successo.

GF Vip prolungato, il crollo di Enock

Si è sempre distinto per la sua educazione e ha stretto un forte legame con molti degli inquilini. Enock è apparso fin dal suo ingresso un giovane dotato di immensa sensibilità e con un grande cuore. Dopo l’annuncio del prolungamento del programma, è stato tra i concorrenti che sono apparsi più colpiti e combattuti dalla notizia. “Non ce la faccio” ha confessato agli altri inquilini. Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli hanno cercato di rassicurarlo. “Mi sto controllando, ma mi vengono mille attacchi perché sto chiuso qua dentro” ha spiegato loro, aggiungendo che dieci giorni nella casa del GF Vip appaiono infiniti. La showgirl ha cercato di tirar su di morale l’amico, promettendogli di aiutarlo a distrarsi e incitandolo. “Le cose belle sono tutte lì davanti, non te le ha tolte nessuno. Arrivano, sono lì” gli ha detto. Enock, però, non è sembrato rincuorato. Resta ancora aperta dunque la possibilità che decida, alla fine, di abbandonare la casa del GF Vip.

Bisognerà attendere la scelta di tutti i concorrenti, probabilmente ne sapremo di più nel corso della puntata di Lunedì.

