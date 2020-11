GF Vip, durissimo attacco a Selvaggia Roma: arriva proprio da lui

GF Vip, Selvaggia Roma è la destinataria di un altro e durissimo attacco: a parlare è proprio lui, ecco di che cosa stiamo parlando.

È da quando è entrata nella casa del Grande Fratello Vip che non si fa altro che parlare di lei: Selvaggia Roma. Al centro dell’attenzione di tutti i suoi compagni di viaggio per le sue ‘sconvolgenti’ rivelazioni su Pierpaolo Pretelli ed Enock Barwuah, l’ex concorrente di Temptation Island è stata, spesso e volentieri, la destinataria di durissime parole. È il caso, ad esempio, del commento di Maurizio Costanzo a ‘Casa Chi’. Oppure, della parole di Sonia Bruganelli, moglie di Paolo Bonolis, sul suo canale social ufficiale. Ma non è affatto finita qui. Proprio alcune ore, nel corso della recentissima puntata di ‘Casa Chi’, la bellissima romana è stata la destinataria di un altro durissimo attacco. Ecco, ma chi è che, questa volta, esprime chiaramente il suo pensiero contro la gieffina? Ovviamente, vi sveleremo ogni cosa nel minimo dettaglio. Vi anticipiamo soltanto che non è un volto affatto sconosciuto al popolo italiano. Di chi parliamo? Proprio di lui: Giulio Graselli! Ma ecco cos’è successo esattamente.

GF Vip, Giulio Graselli si scaglia contro Selvaggia Roma: il durissimo commento

Intervenuto nel corso della recentissima puntata di ‘Casa Chi’, Giulio Graselli è intervenuto in diretta. E si è lasciato andare ad un durissimo commento nei confronti di Selvaggia Roma. Stando a quanto si apprende dalle parole dell’ex tronista di Uomini e Donne, nonché ex fidanzato di Giulia D’Urso, sembrerebbe che lui e l’attuale concorrente del Grande Fratello Vip si siano conosciuti durante una vacanza a Formentera. E che, a causa di una fotografia scattata dalla Roma in compagnia di una sua amica, anche il suo trono sarebbe stato addirittura in bilico. A tal proposito, infatti, l’ex corteggiatore di Giulia Cavaglià dice: ‘Si venderebbe per due minuti di popolarità. Ed io ne ho le prove’. Insomma, un vero e proprio durissimo commento, c’è da ammetterlo. E che, a quanto pare, secondo Giulio, avrebbe delle basi. ‘Non lo dico tanto per’, ha continuato a dire l’ex tronista di Uomini e Donne.

‘Lei pur di entrare in una testata giornalistica, di fare uno scoop, si venderebbe. E in effetti lo sta facendo’, ha continuato a dire Giulio Graselli sul conto di Selvaggia Roma. Secondo voi, l’attuale concorrente del GF Vip verrà informato di questo durissimo commento?

Segui anche il nostro canale Instagram –> clicca qui