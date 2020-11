Gf Vip, Maria Teresa Ruta: il ‘retroscena’ con Maradona, pazzesco!

Gf Vip, Maria Teresa Ruta: il ‘retroscena’ con Maradona è stato appena svelato attraverso il suo profilo ufficiale di Instagram.

Una notizia che ha sconvolto tutti, quella della morte di Diego Armando Maradona. Il campione argentino ha lasciato un segno indelebile nel cuore di tutti, appassionati di calcio e non. E in tantissimi, da ieri, stanno ricordando El Pibe De Oro attraverso i propri profili social: foto e video di Diego impazzano sul web, tra i ricordi di chi lo ha amato. E qualche ora fa, una foto ricordo è apparsa anche sul profilo Instagram di Maria Teresa Ruta. Un profilo attualmente gestito dallo staff della conduttrice, che si trova nella casa del GF Vip. Nella foto, la Ruta si trova proprio in compagnia di Maradona e, nella didascalia, un retroscena che forse non tutti conoscono.

Gf Vip, Maria Teresa Ruta: il ‘retroscena’ con Maradona apparso sui social della conduttrice

“Maria Teresa Ruta è la prima giornalista donna italiana ad aver intervistato Diego Armando Maradona”. È quello che si legge nell’ultimo post apparso sul profilo Instagram di Maria Teresa Ruta. Un post pubblicato dal suo staff, essendo la conduttrice al momento nella casa del Grande Fratello. Una foto ricordo commovente, quella condivisa dallo staff della Ruta, che ricorda così il grande campione.

Un post emozionante, che in poco tempo ha ottenuto il pieno di like e commenti. Tra questi, anche quello di Guenda Goria, che ha lasciato una valanga di cuori per la foto ricordo. Anche Amedeo Goria, ex marito della Ruta e noto telecronista sportivo, ha ricordato Diego nel pomeriggio di ieri, in collegamento a Pomeriggio Cinque. “Ho un ricordo molto intimo legato a Maradona, una foto dei miei genitori, di Maria Teresa Ruta insieme a lui. Ha fatto grande il Napoli, l’Argentina.”, ha dichiarato non trattenendo la commozione. Ricordiamo che, al momento, Maria Teresa Ruta come il resto dei concorrenti del GF Vip non hanno appreso la triste notizia della scomparsa di Diego, non potendo essere aggiornati su quanto accade all’esterno della Casa.