Un diverbio tra Elisabetta Gregoraci e Giulia Salemi al GF Vip dopo la diretta dell’ultima puntata ha incuriosito molto il pubblico: solo adesso spunta la verità.

L’ultima puntata del GF Vip è stata un susseguirsi di emozioni e colpi di scena, tra cui la rivelazione ai concorrenti del prolungamento del programma. Alfonso Signorini ha comunicato ai protagonisti che il reality andrà avanti fino a Febbraio e le loro reazioni sono state molto emozionanti. Subito dopo la diretta, abbiamo assistito ad un confronto tra Giulia Salemi ed Elisabette Gregoraci, che ha generato attimi di caos. ” “Vi siete messaggiati, mi risulta che gli chiedevi delle cose. La cena, il dopocena, l’alloggio, le cose…” ha affermato la showgirl, parlando di alcuni messaggi che l’influencer avrebbe inviato a Flavio Briatore. Giulia Salemi, da parte sua, ha ricordato che Elisabetta era sempre stata fredda nei suoi confronti e non ha apprezzato che passasse un certo tipo di messaggio.

GF Vip, Elisabetta Gregoraci e Giulia Salemi: la verità

A prendere la parole è Domenico Zambelli, pr amico di Giulia Salemi che era presente durante la vacanza in Sardegna che è stata motivo di discussione tra le due. Tramite un video sul suo canale Instagram, condiviso successivamente su Twitter da una pagina dedicata alla modella, l’uomo ha voluto dire la sua e ha dichiarato che quanto affermato dall’influencer è la verità. “Ero due anni fa in Sardegna ospite a casa di Flavio Briatore e diverse volte formavamo un gruppo” ha esordito il pr. “Andavamo a cena al Billionaire, dove io avevo un tavolo dove invitato amici” ha aggiunto. Poi ha precisato che in quel periodo Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore erano separati. Al momento, tra le due il diverbio sembra ormai appianato e bisognerà attendere la puntata di Lunedì per scoprire se Alfonso Signorini tornerà sull’argomento.

Ricordiamo che al momento Elisabetta Gregoraci dovrà prendere la decisione riguardo la sua permanenza nella casa fino a Febbraio.