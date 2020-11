GF Vip, Selvaggia Roma in lacrime: “Ho paura”, lo sfogo nella notte

Dopo la notizia del prolungamento del programma, la tensione è palpabile al GF Vip: stavolta è Selvaggia Roma a crollare tra le lacrime.

Dalla puntata di lunedì scorso, non c’è pace nella Casa del GF Vip: saputo del prolungamento del programma fino all’8 febbraio, i concorrenti sono stati presi in un vortice di emozioni contrastanti, tra la voglia di non arrendersi e il desiderio di ritornare dai loro affetti più cari. Tanti i pianti della Gregoraci, propensa ad andar via per non stare altri due mesi lontana da suo figlio. Anche Enock sembra voler gettare la spugna: il fratello di Mario Balotelli lamentava già da settimane di voler andar via e sapere che il programma finirà molto oltre la data prestabilita di certo non lo fa sentire tranquillo. Stanotte è stata la volta di Selvaggia Roma, che dopo la festa di compleanno per Adua, si è lasciata andare ad un lungo sfogo tra le lacrime.

Selvaggia Roma, le lacrime e il lungo sfogo con i compagni

Alla festa perfino l’energica Maria Teresa Ruta non è stata molto presente proprio perché presa dallo sconforto pensando a suo marito che l’aspetta fuori e che lei immagina non sia favorevole alla permanenza della moglie al GF Vip. La vera sorpresa della serata, però, è stata Selvaggia: la ragazza, che finora si era dimostrata molto forte e sicura di sé, ha colpito tutti lasciandosi andare ad uno sfogo inaspettato. Già durante la serata era rimasta abbastanza in disparte mostrandosi insolitamente triste, finché non è scoppiata in lacrime. I coinquilini, sorpresi dall’improvviso crollo della ragazza, le hanno offerto molta vicinanza, nonostante le incomprensioni avute con lei appena entrata.

“È uno sfogo…è la tensione qua, poi ora ci sono le feste, non sono abituata e penso a mio padre”, ha detto Selvaggia piangendo. “Ho paura della vita e di non essere accettata”, ha confessato.

