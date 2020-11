Giorgio Pasotti, incredibile retroscena: il primato che in pochi conoscono

Giorgio Pasotti è un attore talentuoso e apprezzatissimo dal pubblico e farà il suo ritorno sul piccolo schermo questo Venerdì con “Il silenzio dell’acqua”: ecco un incredibile retroscena che lo riguarda, un primato che in pochi conoscono.

Affascinante, talentuoso e apprezzatissimo dal pubblico: un attore a tutto tondo in grado di regalare grandi emozioni con le sue doti interpretative. Parliamo di Giorgio Pasotti, che presta il volto ad Andrea, il vicequestore che abbiamo conosciuto con Il Silenzio dell’Acqua amatissima serie televisiva. Serie che farà il suo ritorno questo Venerdì con una nuova e appassionante seconda stagione piena di misteri. Giorgio Pasotti originario di Bergamo e classe 1973, è uno degli attori più apprezzati del panorama italiano e la sua carriera incredibile ne è una prova evidente. C’è però un retroscena incredibile che lo riguarda, un primato che Giorgio Pasotti ha ottenuto e che in pochi conoscono. Curiosi di scoprire di cosa si tratta?

Giorgio Pasotti, incredibile retroscena

Si è destreggiato tra il cinema e la televisione, regalandoci personaggi indimenticabili. Distretto di polizia, Baciami ancora, La scelta di Laura, La grande bellezza, per citare solo alcuni dei suoi lavori. Affascinante, appassionato e capace di trasmettere grandi emozioni con le sue interpretazioni, Giorgio Pasotti è uno dei talenti italiani più apprezzati. Eppure, chi segue l’attore sa bene che la recitazione non è la sua unica passione. Si è infatti cimentato fin da giovanissimo nelle arti marziali. Quello che in molti non sanno è che Giorgio Pasotti ha ottenuto un incredibile primato proprio grazie ad una di queste discipline. È stato l’italiano più giovane ad ottenere la cintura nera nel wushu nel 1986. Un retroscena davvero incredibile che conferma la varietà di talenti di cui è dotato. Non ci resta che attendere la nuova stagione de “Il Silenzio dell’Acqua” per scoprire cosa riserverà il destino ad Andrea.

Ricordiamo che la prima puntata della seconda stagione della serie andrà in onda Venerdì 27 Novembre. Pare che le vicende saranno ambientate un anno dopo rispetto a quanto accaduto nella prima serie. Al fianco di Giorgio Pasotti, troviamo la splendida Ambra Angiolini, sul cui rapporto con l’ex Francesco Renga è stato di recente rivelato un retroscena. E voi, eravate a conoscenza di questo retroscena sull’affascinante Giorgio Pasotti?

