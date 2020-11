“Ho pensato più volte al suicidio”: la dolorosa confessione dell’amatissimo e apprezzatissimo attore.

Il mondo dello spettacolo, con la conseguente fama e notorietà raggiunta, sappiamo benissimo che ha recato non pochi problemi in diversi famosissimi personaggi. Molto spesso, alcune star hanno raccontato di aver avuto alcuni momenti bui, che sono stati la strada verso l’abuso di alcol, stupefacenti, farmaci. Altre volte, può accadere di vivere veri e propri drammi sul set, come è avvenuto ad uno degli attori più amati in assoluto. Stiamo parlando dell’amatissimo e seguitissimo George Clooney. L’attore ha raccontato di aver pensato più volte al suicidio, dopo un incidente sul set.

George Clooney è sicuramente uno degli attori più amati ed apprezzati in assoluto. La sua fama ha raggiunto livelli estremamente alti; una notorietà sopraggiunta grazie al suo ammirevole talento, manifestato in diversi film di successo. Clooney ha interpretato moltissimi importanti ruoli, dimostrando ogni volta di meritare tutti i migliori apprezzamenti: fascino, bellezza, eleganza, talento, un mix di qualità da lui possedute. Purtroppo, anche per l’attore c’è stato un momento nella sua vita molto delicato. Infatti, ha raccontato al settimanale Oggi, di aver pensato più volte al suicidio. L’artista 15 anni fa, mentre era sul set di Syriana, ha avuto un incidente fisico, infatti, ha riportato la rottura della dura madre spinale, che ha recato all’uomo dei dolori lancinanti. “Sono stato costretto a letto quattro mesi e confesso di aver contemplato più volte il suicidio“, ha confessato Clooney.

Un periodo difficile vissuto dall’amatissimo e apprezzatissimo attore, che ha lasciato nel silenzio i milioni di fan, dato che molti non erano a conoscenza di tale momento. Oggi, George Clooney è felicissimo e innamoratissimo con la moglie Amal Alamuddin, con la quale ha avuto due splendidi gemelli. L’uomo ha anche rivelato di sentire la forte mancanza dell’Italia, infatti, come sappiamo, George è spesso nel nostro Paese, sul Lago di Como, durante i mesi estivi. Un modo per stare insieme alla famiglia e agli amici.

