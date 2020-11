La strepitosa Jennifer Lopez pubblica uno scatto tramite i social per annunciare il nuovo singolo: la foto senza vali fa esplodere il web.

Una vera e propria icona, inarrestabile, con una carriera incredibile e milioni di fan: la celebre cantante è dotata di un talento immenso e lo ha ampiamente dimostrato. Poco prima della fine dell’estate aveva annunciato ai fan una splendida notizia e ora torna a far parlare di sé. Il motivo? L’annuncio del nuovo singolo “In the morning”, la cui cover è stata postata sui profilo social di Jennifer Lopez insieme ad una foto che ha fatto esplodere il web: lo scatto senza veli è incredibile. Una pioggia di commenti ha immediatamente sommerso il profilo Instagram della cantante seguito da oltre centotrentamila follower.

Jennifer Lopez, la foto senza veli fa esplodere il web

Riesce sempre a sorprendere e catalizzare l’attenzione dei fan. Bellissima, piena di talento, impegnata nel sociale. Jennifer Lopez è un artista a tutto tondo, uno dei volti più amati del mondo dello spettacolo. Di recente è stato annunciata l’uscita del nuovo singolo “In the morning” e oggi, tramite i social, la cantante ha postato lo scatto della cover. Una foto esplosiva che ha letteralmente mandato in delirio i fan: Jennifer Lopez completamente senza veli. Forma fisica incredibile, uno sfondo nero su cui risalta tutto il suo splendore. Jennifer Lopez coglie di nuovo nel segno e riesce a rendere iconico il lancio di un singolo. L’immagine è rimbalzata ovunque e i commenti hanno inondato i social della cantante. Non ci resta che attendere domani, la data in cui è prevista l’uscita del brano. Di seguito, il post condiviso da Jennifer Lopez.

Iconica, unica, esplosiva: Jennifer Lopez, ancora una volta, ha sorpreso milioni di fan. E voi, siete curiosi di ascoltare il nuovo singolo?