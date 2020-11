A poche ore di distanza dalla morte di Maradona, Cristiana Sinagra è intervenuta in diretta a Pomeriggio 5: il momento toccante.

Sono trascorse poco più di ventiquattro ore da quando, purtroppo, tutto il mondo ha appreso una vera e propria tragica notizia: la morte di Diego Armando Maradona. Aveva da poco compiuto 60 anni e, soprattutto, aveva da poco superato una delicatissima operazione al cervello, eppure il 25 Novembre il Dio del Calcio è venuto a mancare: fatale un attacco cardiorespiratorio. Una notizia davvero incredibile, da come si può chiaramente comprendere. E che, ovviamente, ha sconvolto praticamente tutti. Non soltanto tutti i suoi tifosi ed, ovviamente, gli amanti del calcio, ma principalmente la sua famiglia. Qualche ora fa, ad esempio, suo figlio Diego Armando Maradona jr ha voluto dedicare a suo padre un’emozionante e commovente storia Instagram. Sua madre, invece, ha espresso tutto il suo dolore a Barbara D’Urso. Nel corso della puntata odierna di Pomeriggio Cinque, Cristiana Sinagra è intervenuta in diretta televisiva. E non ha potuto fare a meno di sottolineare quanto la notizia li abbia completamente sconvolti, ma anche di quanto Diego Armando Maradona sia stato un uomo davvero speciale.

Maradona, parla Cristiana Sinagra: momento toccante a Canale 5

Era a Napoli quando Diego Armando Maradona, nel periodo d’oro della sua carriera, ha conosciuto Cristiana Sinagra. Dalla loro relazione, lo sappiamo benissimo, è nato un figlio: Diego Junior. Certo, per ben trent’anni, il loro rapporto non è stato affatto uno dei migliori. Eppure, erano trascorsi diversi anni da quando il ‘Pibe de Oro’ aveva deciso di incontrare il suo figlio napoletano. E, da quel momento, non l’ha più lasciato. Da qui, quindi, si può chiaramente comprendere tutto il dolore non soltanto di Diego Junior, ma anche di sua madre. E lo testimoniano le chiare parole che, in diretta televisiva a Canale 5, la Sinagra ha detto a Barbara D’Urso. ‘Abbiamo il cuore a pezzi. Non ho parole per descriverti il dolore. Era una persona speciale. Quando mi ha abbracciato la prima volta che l’ho rivisto è come se non fosse passato nemmeno un giorno’, ha iniziato a dire Cristiana alla colonna portante dello show pomeridiano. Parole davvero da brividi, da come si può chiaramente comprendere. E che, soprattutto, sottolineano quanto, nonostante un periodo decisamente ‘buio’, i loro rapporti è come se non si fossero mai interrotti. ‘Ha dato grande amore. Non c’era giorno che non chiedeva perdono a mio figlio. Un uomo che ha vissuto con un dolore tremendo nel cuore’, ha continuato a dire. Rispondendo, quindi, a tutte quelle persone che, purtroppo, in queste ultime ore, stanno sottolineando altro di Maradona. ‘Chi non lo conosce, non può permettersi di parlare’, ha concluso.

Insomma, un momento davvero toccante, c’è da ammetterlo.

