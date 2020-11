Maradona, lo stadio San Paolo di Napoli cambia nome: la proposta del Sindaco è stata accolta. Arriva la conferma dal Comune ed i napoletani omaggiano così il loro idolo. Il cartello esposto mette i brividi.

Il mondo intero piange la scomparsa del più grande calciatore di sempre. Diego Armando Maradona è passato a miglior vita ieri, 25 novembre, all’età di 60 anni. Lo storico numero 10 del Napoli e dell’Argentina si trovava a Tigre, nella sua casa nel quartiere di Buenos Aires quando si è spento. Secondo i media argentini è morto per un’insufficienza cardiaca acuta. I napoletani non appena hanno saputo della triste notizia si sono riversati all’esterno dello Stadio San Paolo per riunirsi insieme e salutare il loro idolo volato in cielo. Maradona era ‘figlio di Napoli’ ed i cittadini della città partenopea non trovano le parole per descrivere il dolore che Diego che ha causato con la sua scomparsa. Il sindaco di Napoli, ieri 25 novembre, con un tweet ha lanciato una proposta: “Intitoliamo lo Stadio San Paolo a Diego Armando Maradona!!!”. L’iniziativa ha ritrovato, ovviamente, il riscontro di tutti i cittadini napoletani che proprio nelle ultime ore hanno appeso un cartello all’esterno dello Stadio San Paolo.

Napoli, il San Paolo diventerà ‘Stadio Diego Armando Maradona’: l’omaggio dei napoletani

Nelle ultime ore all’esterno dello Stadio San Paolo di Napoli è comparso un cartello con l’immagine di Diego Armando Maradona. Si legge ‘Stadio Diego Armando Maradona‘, firmato dagli ultras della Curva B. I napoletani, anche se il cambio nome non è ancora ufficiale, hanno deciso di omaggiare il loro idolo con questo cartello.