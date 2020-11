Le lacrime del conduttore per la morte di Diego Armando Maradona: la scomparsa de “el pibe de oro” ha sconvolto davvero tutti.

Da ieri il mondo dello sport ha perso una sua pietra miliare: con la morte di Diego armando Maradona se ne va un pezzo fondamentale della storia del calcio, che senza di lui non sarebbe mai stato ciò che è stato. Appresa la tragica notizia, si susseguono trasmesse dai media di tutto il mondo le immagini del campione argentino: in Italia e in tanti altri Paesi i palinsesti televisivi hanno cambiato programmazione per ricordare il numero 10 del Napoli che ha lasciato la sua impronta indelebile nel cuore soprattutto del capoluogo campano. Tanti i personaggi famosi che lo stanno ricordando e omaggiando in queste ore e, appassionati di calcio o no, nessuno è rimasto indifferente a questa perdita.

Morte Maradona, le lacrime in diretta di Daniele Adani

Tra i tanti profondamente colpiti dalla prematura ed inaspettata scomparsa di Maradona, soprattutto chi il calcio lo ama e lo ha vissuto appieno: Daniele Adani, ex calciatore e commentatore televisivo infatti non è riuscito a nascondere l’emozione prima del fischio d’inizio di Inter-Real Madrid in onda su Sky. Durante il minuto di raccoglimento per il campione scomparso, Adani è infatti scoppiato in lacrime in diretta: “E’ difficile per me, mi sento davvero inadeguato, cercherò di essere professionale per lui che ha dato emozioni al calcio”, ha detto il telecronista 46enne con la voce rotta dalla commozione.

Ancora sotto shock la città di Napoli, che in queste ora continua a dedicare i suoi omaggi al grande campione argentino, leggenda del calcio mondiale. Diego se ne va, ma la sua impronta resterà per sempre nella storia dello sport.