In questo articolo vi diciamo chi sono Fabio Balsamo e Ciro Priello, comici dei The Jackal: ecco tutte le curiosità su di loro

The Jackal è un gruppo comico composto da Ciro Priello, Fabio Balsamo, Simone Ruzzo, Gianluca Fru, Claudia Napolitano e Aurora Leone. Il gruppo è nato nel 2005, quando Francesco Ebbasta (regista e autore), Ciro Priello (attore e autore), Simone Ruzzo (attore, autore e producer) e Alfredo Felco (autore e post) hanno fondato la società di produzione e l’anno dopo hanno aperto il loro canale YouTube dove pubblicano sketch comici. Nel 2011 è arrivato l’esordio come attori nella web serie Lost in Google, prodotta da loro stessi. Nel novembre del 2017 hanno esordito anche al cinema con il film AFMV – Addio fottuti musi verdi, prodotto assieme a Cattleya e Rai Cinema. Nel 2020 è arrivata anche la chiamata della Rai: il gruppo, infatti, conduce prima Tanto non uscivo lo stesso su Rai Play e poi figura nel cast dello show condotto da Massimo Ranieri.

The Jackal, chi sono Ciro Priello e Fabio Balsamo

I due comici di maggior successo dei The Jackal sono senza ombra di dubbio Ciro Priello e Fabio Balsamo. Riguardo al primo, il vero cognome non è Priello, ma Capriello. Ciro è nato il 12 marzo del 1986 a Napoli. Ad Elle, Ciro ha raccontato: “Nasco come ballerino professionista di jazz e hip hop con conoscenze anche nella danza classica. Da adolescente la mia grande ambizione non era la recitazione ma la danza, alla quale mi dedicavo anima e corpo. Ce la mettevo tutta, anche se continuavo a ricevere porte in faccia”. Il comico racconta anche di essersi presentato alla prima edizione di Amici, allora intitolato Saranno famosi: “La delusione più cocente è arrivata nel 2004 quando mi sono proposto per Amici. Sono stato preso, salvo poi non passare la selezione per il serale: ci rimasi malissimo”. In seguito ha capito che la sua ambizione non era la danza, bensì la recitazione. Il successo arriva con il gruppo comico e soprattutto con la trilogia “Gli effetti di Gomorra sulla gente“, con la quale ha la possibilità di collaborare con un attore del calibro di Salvatore Esposito.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da the Jackal (@_the_jackal)

Fabio Balsamo, invece, è originario di Casalnuovo ed è nato nel 1989. È laureato in Arte drammatica, conseguita con voto 110 e lode all’Università Popolare dello Spettacolo. Sin da piccolo si avvicina alla recitazione, intraprendendone gli studi. Il successo, anche per lui, arriva con il gruppo dei The Jackal e con la trilogia su Gomorra.