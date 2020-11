Sabato 28 Novembre andrà in onda la finale di Tu si que Vales 2020, ma chi è Nicola Da Bari, il finalista della ‘Scuderia Scotti’?

Siamo giunti, purtroppo, alla finale di Tu si que Vales 2020. Iniziata il 12 Settembre scorso, l’attuale edizione dello show del Sabato sera è stato ricca di esibizioni davvero incredibili. E che, senza alcun dubbio, saranno tali anche nel corso dell’ultimo appuntamento. Un viaggio particolarmente intenso, quindi. Che, però, ci ha fatto tanto divertire, emozionare e sorridere. Insomma, parliamoci chiaro: sarà un vero e proprio peccato non poter più assistere alle strabilianti avventure di Maria De Filippi e company. Perché, diciamoci la verità, è proprio questa la carta vincente del programma. Si mettono in primo piano i talenti di ciascun concorrente, è vero. Ma i divertenti siparietti, le battute e gli sketch che anche i cinque giudici sono soliti a regalare, ammettiamolo, non sono affatto da meno. Ecco, ma chi sono i finalisti? In un nostro recentissimo articolo, vi abbiamo elencato dettagliatamente i 12 concorrenti che si contenderanno il premio finale che ammonta a ben 500 mila euro. Ma non saranno i soli. Seppure in un circuito completamente a parte, a tentare di ‘accapararsi’ la vittoria ci saranno anche i tre finalisti della ‘Scuderia Scotti’. Il primo è Nicola Da Bari. Ebbene, ma cosa sappiamo esattamente di lui? Scopriamo ogni cosa insieme.

Chi è Nicola Da Bari, il finalista della ‘Scuderia Scotti’ a Tu si que Vales 2020

È una delle novità clamorose di queste ultime edizioni di ‘Tu si que Vales’, la Scuderia Scotti. Esibitisi sul palco dinanzi ai quattro giudici e alla giuria popolare nel corso delle puntate, i concorrenti che la compongono non riescono ad ottenere la maggior parte del consenso dei giurati, ma riescono a conquistare fortemente soltanto Gerry Scotti. Entrando a far parte, così, della sua ‘squadra’. Ne sono stati promossi in tantissimi in queste ultime settimane, è vero. Eppure, soltanto tre sono riusciti ad aggiudicarsi la finale. Il primo, come dicevamo precedentemente, è Nicola Da Bari. È proprio lui che, seppure si sia esibito nel corso della prima puntata, è riuscito ad aggiudicarsi la finale dopo un’imperdibile sfida con Antonio Sorice nel corso della semifinale. Ecco, la domanda adesso sorge spontanea: appurato che il buon Nicola sarà uno dei tre finalisti di ‘Tu si que Vales 2020’ del circuito la ‘Scuderia Scotti, cosa sappiamo esattamente di lui? Purtroppo, le notizie che abbiamo sul suo conto sono davvero pochissime. Anche il diretto interessato, nel corso della presentazione che ha preceduto la sua esibizione, ha detto davvero pochissimo di sé. Le uniche cose che sappiamo, infatti, è che ha 70 anni. E che è felicemente sposato da ben 45 anni. Insomma, un amore di altri tempi. Tanto è vero che è proprio a lei, ma anche a tutte le donne, che ha voluto dedicare la sua esibizione. Sulle note di ‘O sole mio’, infatti, il buon Nicola ha davvero ‘impressionato’ tutti.

Sul palco di Tu si que Vales, il buon Nicola Da Bari si è presentato in tutta la sua eleganza, notata anche da Sabrina Ferilli, e la sua immensa simpatia. Sarà proprio lui che trionferà a fine circuito? Staremo a vedere!

Segui anche il nostro canale Instagram –> clicca qui