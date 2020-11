Tu si que vales, Dakota e Nadia: chi sono i due ballerini, e quella difficile storia raccontata attraverso la danza.

Ormai siamo quasi alla fine dell’amatissimo e seguitissimo programma Tu si que vales. Una trasmissione che ogni volta, in tutte le edizioni andate in onda, riesce ad avere ascolti elevati. Tutte le puntate sono state ricche di colpi di scena, non sono mancate certamente le lacrime, quando, in una lieta atmosfera, le esibizioni hanno toccato storie incredibili e commoventi. Ma non solo, infatti, il programma è continuamente pervaso da momenti davvero goliardici, che intrattengono il pubblico con grande fervore. Le risate sono certamente assicurate, e non poteva essere diversamente, grazie anche alla presenza degli amatissimi quattro giudici, Maria De Filippi, Rudy Zerbi, Teo Mammucari e Gerry Scotti. Purtroppo, proprio quest’ultimo, è stato assente nelle ultime due puntate, dato che nelle settimane precedenti, ha annunciato la notizia della sua positività. Non sappiamo, al momento se il grande Zio Gerry sarà presente alla finale, ma ci auguriamo che sia così. I giudici hanno scelto i 12 finalisti, e possiamo dirlo urlando a squarciagola, sono davvero incredibili. Tra gli artisti giunti in finale, avremo certamente notato la splendida coppia formata da Dakota e Nadia. I due hanno portato sul palco di Tu si que vales bellissime esibizioni, a ritmo di passi e soavi movimenti. Scopriamo insieme chi sono Nadia e Dakota, e la difficile storia raccontata attraverso la danza.

Tu si que vales, Dakota e Nadia: la difficile storia raccontata attraverso la danza

Sabato 28 novembre andrà in onda la finale di Tu si que vales, l’amatissimo programma che da anni riesce a raggiungere ascolti decisamente elevati. La trasmissione si posiziona ogni volta tra le più seguite del sabato sera. Nella finale, si esibiranno i 12 artisti scelti dai giudici e dalla giuria popolare. Tra di loro, ha toccato il cuore di tutti, la coppia formata da Dakota e Nadia. Si tratta di due ballerini svizzeri che si sono presentati sul palco portando in scena il dramma dei migranti. Infatti, hanno deciso di raccontare la difficile storia attraverso la danza. Hanno interpretato una coppia rinchiusa in un campo profughi, che lotta con vigore e onestà per dare al proprio bambino un futuro. Hanno ballato tra barriere, fili spinati e muri, dimostrando un talento e un’espressività straordinaria. Entrambi gli artisti, infatti, sono figli di immigrati, e hanno avuto la possibilità di crescere e studiare in Europa.

Nadia e Dakota sono riusciti a trasmettere il dolore, la paura, e la profonda sofferenza vissuta dai migliaia di immigrati. La loro esibizione è stata tanto commovente e veritiera, da far piangere Gerry Scotti, Sabrina Ferilli, e Belen. Dakota ha 30 anni, mentre Nadia 24, i due attraverso la danza hanno voluto lanciare un messaggio importante, ogni movimento ha un senso, pieno di verità, fatti di storie di disperazione, di sacrifici, di perdite. Un tema, quello dell’immigrazione, attuale, che logora tutti coloro che vivono in prima persona una simile vita.

Tu si que vales: gli incredibili successi di Dakota e Nadia

Come abbiamo sostenuto, la coppia formata dai ballerini svizzeri Dakota e Nadia saranno tra i finalisti della finale di Tu si que vales, che si terrà sabato 28 novembre. Una puntata, c’è da aspettarselo, piena di colpi di scena. Gli artisti citati, si esibiranno sul palco per riuscire a portare a casa la vittoria, ma dovranno scontrarsi con altri incredibili talenti. I due ballerini godono di altri successi davvero straordinari, e non potevamo certamente aspettarci altro che questo, infatti, la coppia era già apparsa in tv ad America’s got talent, e nel 2018 ha trionfato al World of Dance. Un talento che non è passato inosservato, due magnifici ballerini! La coppia si esibirà questo sabato, siete curiosi di scoprire cosa porteranno in scena? Chi vincerà, secondo voi, quest’edizione di Tu si que vales?

Segui anche il nostro canale instagram per essere sempre aggiornato–>> clicca qui