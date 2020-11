Ex tronista di Uomini e Donne ha finalmente ritrovato l’amore: è tornato con la sua ex fidanzata, ecco di chi stiamo parlando

Uomini e Donne è uno dei programmi televisivi più seguiti dai telespettatori italiani. La trasmissione va in onda dai primi anni duemila su Canale 5 e ogni anno ottiene un numero incredibile di ascolti. Il programma è condotto da Maria De Filippi e nel corso degli anni ha spesso cambiato veste. Dal trono classico al trono over, fino al format con giovani e over nello stesso studio. Negli studi di Maria De Filippi sono passati tantissimi tronisti e troniste e si sono formate moltissime coppie. Qualcuno ha deciso addirittura di convolare a nozze, mentre qualcun altro si è lasciato subito dopo il programma.

Uomini e Donne, ex tronista ha ritrovato l’amore con la sua ex fidanzata

Un ex protagonista di Uomini e Donne ha ritrovato l’amore. Stiamo parlando di Leonardo Greco, volto storico del programma di Maria De Filippi. Leonardo, infatti, è stato tra i tronisti più famosi del programma e di sicuro molti telespettatori se lo ricorderanno. L’uomo, dopo essersi lasciato alle spalle la storia d’amore con Cinzia Meroni, ha ritrovato il sorriso con la sua ex fidanzata Noemi Colombo, 34 enne di Cinisello Balsamo. I due si sono fidanzati nel 2016, ma la loro storia è durata poco. Oggi, a distanza di quattro anni circa, ci vogliono riprovare.

L’ex tronista di Uomini e Donne ha pubblicato un post su Instagram, scrivendo: “Per chi mi conosce e mi segue da tempo, sa che con l’amore non sono un professionista. Un po’ per colpa mia, un po’ per il mio passato, un po’ perchè ho una figlia che amo da morire“. Leonardo ha poi aggiunto: “La vita è un insieme di strade e solo percorrendole capisci quali sono quelle giuste e quelle sbagliate. E dopo tempo ho imboccato quella strada che si era interrotta anni fa e che ora mi ha fatto tornare a sorridere e ad essere felice”.