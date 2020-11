Chi è Marianna, la new entry nello studio di Uomini e Donne. Cognome, Instagram della donna che riaccende la rivalità tra Gianluca ed Armando.

Nello studio di Uomini e Donne è entrata una nuova corteggiatrice. La new entry si chiama Marianna ed è entrata a far parte del dating show per conoscere sia Armando che Gianluca. Si riaccende così la competizione tra il Cavaliere del Trono Over ed il tronista del Trono Classico che si ritrovano, nuovamente, a conoscere la stessa donna. Ha incantato entrambi le bella campana castana dalle forme che fanno girare la testa. Siete curiosi di scoprire qual è il suo cognome, come si chiama su Instagram? Vi sveliamo qualche dettaglio su lei…

Uomini e Donne, Marianna: chi è la new entry che riaccende la rivalità tra Armando e Gianluca

La new entry di Uomini e Donne si chiama Marianna Faraldo e su di lei abbiamo pochissime informazioni. Il giorno in cui si è presentata in puntata ha rivelato che è campana. “Sono venuta qui con l’interesse per Armando” ha raccontato ma poi ha aggiunto “Nel corso delle puntate ho appreso che anche un’altra persona può avvicinarsi a me ed è Gianluca”. Entrambi i maschietti del dating show hanno accettato la sua conoscenza ed infatti è già partito qualche ‘battibecco’ a causa sua. Il canale Instagram di Marianna è ricco di post in cui la giovane si mostra in atteggiamenti ‘bollenti’. Le sue forme sono da capogiro:

Purtroppo non abbiamo ulteriori informazioni sul suo conto, le scopriremo prossimamente nel corso delle puntate?

Armando e Gianluca, torna la rivalità

Torna la rivalità tra Armando e Gianluca per via della new entry Marianna. La nuova corteggiatrice ha fatto un’ottima impressione ad entrambi i volti del dating show. Il Cavaliere ed il tronista si ritrovano così di nuovo protagonisti del triangolo. A tornare in studio è anche Lucrezia Comanducci, la giovane che fece litigare in precedenza il napoletano ed il romano.