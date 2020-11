Uomini e Donne, Riccardo e Roberta si frequentano di nuovo: le parole di Ida, ex fidanzata del cavaliere pugliese.

Un ritorno inaspettato, quello di Riccardo Guarnieri a Uomini e Donne. Il cavaliere pugliese, infatti, è tornato nel parterre maschile del Trono Over qualche settimana fa. Dopo la rottura definitiva con Ida Platano, avvenuta in seguito al lockdown, Riccardo ha deciso di darsi un’altra possibilità e di tornare in trasmissione per trovare l’amore. Ed è proprio nello studio di Canale 5 che si è riaccesa una vecchia fiamma! Il cavaliere sta uscendo e si sta sentendo di nuovo con Roberta Di Padua, con la quale era già uscito in passato, in uno dei tanti momenti di pausa con Ida. Tra loro non era finita benissimo all’epoca, ma oggi entrambi sembrano entusiasti di questa nuova conoscenza. Tutti si staranno chiedendo: cosa ne pensa Ida? Ecco cosa ha appena rivelato attraverso il suo profilo Instagram.

Uomini e Donne, Riccardo e Roberta si frequentano di nuovo: Ida precisa “Non sono gelosa”

Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua, ritorno di fiamma? I due protagonisti del Trono Over di Uomini e Donne hanno ripreso a frequentarsi, ora che il cavaliere è tornato in studio. Un colpo di scena inaspettato, dato che tra i due non era finita affatto bene qualche tempo fa. Stavolta, però, tra i due sembra procedere tutto per il meglio. Sarà la volta buona per loro? Staremo a vedere. Nel frattempo, in molti si chiedono: come l’ha presa Ida Platano? Ebbene, ieri la Platano ha pubblicato alcune stories molto particolari. “Io ci rido su, è meglio! Un po’ di vadano a fan….”, afferma Ida nei video apparsi sul suo profilo. In molti, hanno pensato che queste parole fossero riferite proprio alla nuova ‘coppia’ di Uomini e Donne. Ma è stata proprio la Platano a chiarire la sua posizione, specificando che quelle parole non erano affatto riferite al programma. “Alcuni hanno pensato che faceva riferimento a qualcuno, assolutamente no! Guardate bene l’orario, perché non c’entra niente. E comunque io non sono gelosa di nessuno. Va bene?”

Queste le parole di Ida, che ha espresso chiaramente la sua posizione sulla vicenda. Pare proprio che la bella Platano abbia girato definitivamente pagina. Ma, si sa, tra Ida e Riccardo i colpi di scena sono sempre dietro l’angolo. Sarà davvero finita tra i due? Non ci resta che attendere le prossime news!