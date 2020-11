L’amatissima protagonista di Uomini e Donne torna single: “È finita”, l’annuncio è appena arrivato attraverso Instagram.

La voce di una possibile crisi era nell’aria già da un po’, ma solo adesso è arrivata la conferma ufficiale. Tina Cipollari e Vincenzo Ferrara si sono lasciati. Ad annunciarlo è stata proprio la nota opinionista di Uomini e Donne, attraverso un post pubblicato sul suo profilo ufficiale di Instagram. Un post in cui il messaggio è molto chiaro: “Pregherei di non associarmi o accostarmi più ad un amore che da qualche tempo non ha più motivo di esistere nella mia vita”. Scopriamo di più.

L’amatissima protagonista di Uomini e Donne torna single: ” Tra me e Vincenzo è finita”, l’annuncio di Tina Cipollari

Tina Cipollari è felicemente single: la sua storia d’amore con il ristoratore fiorentino Vincenzo Ferrara è finita. Ad annunciarlo è stata proprio la protagonista di Uomini e Donne, con un post su Instagram che non è passato inosservato. La Cipollari è stata categorica, chiedendo di non essere più associata a Vincenzo e alla loro storia. Un annuncio inaspettato, quello della Cipollari, che, come ammette lei stesse nel post, non ama particolarmente parlare della sua vita privata. Ma ha ritenuto giusto comunicare la notizia, così come lo ha fatto quando ha divorziato con il suo ex marito Kikò Nalli. In seguito, l’annuncio dell’opinionista:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Tina Cipollari Original (@tinacipollarioriginal)

Della possibile crisi tra Tina e Vincenzo si era già parlato, nei scorsi mesi. Ma era stata proprio la Cipollari a smentire, parlando di “sciocchezze”. Adesso, però, è tutto vero. La storia d’amore tra l’opinionista e Vincenzo è iniziata nella primavera del 2018: un amore vissuto lontano dalle telecamere e dalle luci dello spettacolo.

Nel frattempo, Tina è tornata nello studio di Uomini e Donne, dopo essere stata per alcune puntate a casa, per via di un contatto con una persona positiva al Covid. Durante l’isolamento, la Cipollari si è collegata in studio attraverso il video. E, come sempre, ha commentato le puntate ( in particolare le vicende di Gemma Galgani!) con la sua schiettezza ed ironia, insieme al suo amico e collega Gianni Sperti. E voi, seguite la amatissima trasmissione targata Maria De Filippi? In arrivo puntata ricche di colpi di scena!