Christina Perri, il drammatico annuncio: “Abbiamo perso la nostra bambina”, grave lutto per la cantante statunitense.

“Ieri sera abbiamo perso la nostra bambina. È nata in silenzio dopo aver combattuto così duramente per arrivare al nostro mondo. Ora è in pace e vivrà per sempre nei nostri cuori”. Un annuncio straziante, quello apparso qualche giorno fa sul profilo social di Christina Perri. La nota cantante di A thousand years comunica la scomparsa della sua bambina, la seconda nata dal matrimonio con Paul Costabile, avvenuto nel 2017. Un dolore immenso per l’artista, che si aggiunge a quello che ha dovuto affrontare lo scorso gennaio: un aborto spontaneo, a 11 settimane di gravidanza. “Siamo shockati e distrutti da questa notizia”, aveva annunciato la Perri in un post social del 10 gennaio.

Christina Perri, il drammatico annuncio: “Abbiamo perso la nostra bambina”, il post straziante

Una notizia drammatica, quella annunciata da Christina Perri attraverso il suo profilo social. La cantautrice statunitense e il marito Paul Costabile hanno perso la loro bambina, nata prima del previsto. La scorsa settimana, infatti, la cantante era stata ricoverata in ospedale per problemi riscontrati durante la gravidanza: “Non va mai come previsto, la bambina sta avendo un problema, quindi starò qui fino al momento in ci nascerà, che potrebbe essere molto presto.” Una gravidanza tanto desiderata, dopo l’aborto spontaneo dello scorso gennaio, all’undicesima settimana di gravidanza. Ma, anche stavolta, il destino si è accanito contro la star della musica, che ha annunciato la scomparsa della piccola con uno scatto della manina della bimba che stringe la sua e quella del marito, Paul Costabile.

Il post è stato invaso dai commenti di fan e colleghi, che hanno voluto far sentire la propria vicinanza alla cantautrice, in questo momento di profondo dolore per la terribile perdita.