El Yiyo è uno dei finalisti di Tu Si Que Vales: parliamo di un famosissimo ballerino spagnolo capace di lasciare tutti a bocca aperta! Vi sveliamo tutte le info su lui.

Siamo giunti alla finale di Tu Si Que Vales 2020: lo show è iniziato a settembre 2020 ed ha visto sul palco esibizioni e talenti davvero incredibili. Sabato 28 novembre è in programma l’ultimo appuntamento con il programma in onda su Canale 5 in prima serata che ci ha fatto, fino ad ora, sorridere, emozionare e divertire. Ci sarà il ritorno attesissimo di Gerry Scotti: per la finale il noto giudice tornerà in studio dopo aver combattuto contro il Covid-19. Chi vincerà questa amata edizione di Tu Si Que Vales? Vi abbiamo già elencato dettagliatamente i 12 concorrenti che si contenderanno il premio finale, ovvero quello di 500 mila euro. Qui vi raccontiamo di uno dei 12 che cercherà di conquistare la vittoria: El Yiyo! Parliamo di un giovanissimo ballerino spagnolo che ha alle spalle già una carriera brillante: è destinato a salire sempre più in alto nel mondo del flamenco. Ecco per voi tutte le curiosità sul giovane finalista.

Tu Si Que Vales, chi è El Yiyo: il suo vero nome e la brillante carriera a soli 23 anni

El Yiyo si è presentato a Tu Si Que Vales nell’ottava puntata dell’edizione 2020: è lui uno dei finalisti dell’ultima puntata dello show. Riuscirà a conquistare la vittoria e quindi il premio finale? Non ci resta che attendere l’appuntamento in programma per sabato 28 novembre 2020. Ma chi è El Yiyo? Parliamo di un magnifico ballerino di tip tap che ha lasciato tutti non solo incantati ma anche a bocca aperta durante la sua esibizione. Il pieno di applausi ed infiniti complimenti da parte dei giudici ha riempito di gioia il talento. “Hai carisma e presenza scenica. Unicità rara” è stato il commento di Maria de Filippi. El Yiyo si è presentato sul palco insieme a suo cugino, un bravissimo percussionista: è infatti lui che ha suonato ed ha dato ritmo per permettere al concorrente di danzare sul palco di Tu Si Que Vales.

La forza, la precisione, il ritmo… vi sta piacendo questa esibizione? 😍 #TuSiQueVales pic.twitter.com/2crKV9pif9 — Mediaset Play (@MediasetPlay) October 31, 2020

Ma da dove viene il finalista e quanti anni ha? E’ spagnolo e viene da Barcellona. El Yiyo ha solo 23 anni. Durante la sua presentazione ha raccontato: “Ballo a livello professionale da un po’, ho iniziato a girare il mondo ed a lavorare davvero a 7 anni“. Il suo nome è Miguel Fernández ed è una vera e propria stella del flamenco, come viene descritta dall’Auditorium Parco della Musica: ha al suo attivo oltre cinquanta rappresentazioni nei festival e nei teatri di Spagna, Francia, Portogallo e Taiwan. Nel suo settore, Miguel è una vera star: il suo carisma, la sua autenticità e la sua esplosività rendono il suo futuro sulla scena internazionale davvero luminoso. Sul suo canale Instagram è attivissimo ed è seguito da quasi 35 mila utenti. El Yiyo pubblica molto spesso le sue esibizioni ed i suoi lavori:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da El Yiyo (@elyiy0)

Sarà lui il vincitore di Tu Si Que Vales? Non vediamo l’ora di rivederlo sul palco!