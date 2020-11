GF Vip, aereo per Elisabetta e Pierpaolo: la frase contro Giulia Salemi

Un aereo per Elisabetta e Pierpaolo sorvola la Casa del GF Vip, ma stavolta il messaggio non è solo per loro: c’entra anche Giulia Salemi.

Giornata di sorprese al GF Vip: vari gli aerei che hanno sorvolato la Casa mandati dai fan ai loro eroi del cuore. Proprio stamattina, ad esempio, Maria Teresa Ruta ha ricevuto una sorpresa emozionante ed inaspettata da suo marito, Roberto Zappulla, che via aerea l’ha incoraggiata a restare nel gioco e a superare tutti i dubbi sulla decisione da prendere alla luce del prolungamento del programma. Anche Giulia Salemi è stata omaggiata dai suoi fan che le hanno inviato parole di affetto e sostegno. Non solo gioie però quest’oggi per la bella influencer italo persiana: poche ore fa, infatti, sulla Casa più spiata d’Italia è passato un altro aereo con un messaggio per Elisabetta e Pierpaolo che ha infastidito non poco la Salemi. Vediamo perché.

Giulia Salemi, aereo shock da parte dei fan di Pierpaolo ed Elisabetta

Lo striscione mandato dai fan della coppia di “amici speciali” sopra la Casa di Cinecittà conteneva un ulteriore messaggio contro Giulia e molto, molto esplicito. “Elisabetta e Pierpaolo, non cancellate 70 giorni di emozioni. Giulia be quiet”, c’era scritto con chiarissimo riferimento alla presunta interferenza dell’influencer nel rapporto tra l’ex di Flavio Briatore e l’ex velino di Striscia la Notizia. Sbalordita Giulia, la quale è apparsa molto irritata dall’episodio: “Non voglio passare per la sfascia coppie. Mi sembra un déjà-vù, è un incubo che ho già vissuto e non voglio rivivere. Io sto in egual modo con tutti. Ho la coscienza pulitissima e faccio sogni sereni”. Intanto Pierpaolo ha abbracciato Elisabetta nonostante le recenti discussioni avute con la showgirl. Un dettaglio però non è passato inosservato: durante l’abbraccio, il gieffino ha sbirciato la reazione della Salemi, con cui comunque il modello sta instaurando un rapporto sempre più forte e che ha portato a vari battibecchi con la Gregoraci.

Cosa ne pensate? Hanno ragione i fan degli “amici speciali” o Pierpaolo farebbe bene a guardarsi un po’ attorno?

